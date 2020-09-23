Com surto de coronavírus, Al Hilal é excluído da Champions da Ásia por levar só 11 jogadores a partida

Crédito: Escalação do Al Hilal com apenas 11 jogadores, incluindo três goleiros (Divulgação/Al-Hilal

O time árabe Al Hilal, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, foi excluído da edição de 2020 da competição devido a um surto de coronavírus na equipe. Com 15 jogadores afastados do elenco, o time só pôde levar 11 jogadores para o confronto com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes.O Al Hilal chegou a divulgar a lista de jogadores relacionados e a escalação que entraria em campo: eram nove jogadores no time titular e apenas dois reservas, ambos goleiros. Porém, o regulamento da competição exige que as equipes tenham 13 atletas, no mínimo.

A equipe saudita ainda tentou o adiamento junto à Federação Asiática de Futebol (AFC) na terça, mas o pedido foi recusado. Portanto, conforme manda o regulamento, a partida foi cancelada minutos antes da bola rolar e o Al Hilal foi declarado desistente da competição. De acordo com a federação asiática, o Al Hilal teve a opção de inscrever até 35 jogadores no torneio; o time, no entanto, só inscreveu 30. Destes, 27 foram a Doha, no Catar, onde os jogos estão sendo realizados.

Todos os jogos do Al Hilal na competição acabaram desconsiderados. Como há apenas mais uma partida a acontecer no grupo e o Shahr Khodro, do Irã, ainda não pontuou, Pakhtakor (Uzbequistão) e o Shabab Al Ahli estão garantidos na próxima fase.