Com substituições ilimitadas e menos tempo de jogo, Fifa testa novas regras para o futebol

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A 'Future of Football Cup', uma copa amistosa disputada na Holanda com a participação de jovens jogadores de clubes como PSV, AZ, RB Leipzig e Club Brugge serviu como um teste para a Fifa aplicar quatro novas regras que podem ser implementadas no futebol.

Veja a tabela do InglêsA primeira das medidas aplicadas pela Fifa no torneio amistoso é de implementar dois períodos de 30 minutos ao invés de 45. Além disso, o tempo pararia a cada interrupção, assim como ocorre em esportes como futsal e basquete.

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Durante a Future of Football Cup', a mudança das cinco substituições - estas implementadas durante a pandemia de Covid-19 - foi realizada com o uso de um número ilimitado de substituições. Além disso, a cobrança de laterais com o pé foi realizada com o adicional do jogador poder sair jogando sem precisar passar a bola para alguém.

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