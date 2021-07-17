Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com substituições ilimitadas e menos tempo de jogo, Fifa testa novas regras para o futebol
futebol

Com substituições ilimitadas e menos tempo de jogo, Fifa testa novas regras para o futebol

Em torneio amistoso disputado na Holanda, a entidade máxima do futebol testou possíveis novas regras para o esporte...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 14:28
Crédito: Reprodução
A 'Future of Football Cup', uma copa amistosa disputada na Holanda com a participação de jovens jogadores de clubes como PSV, AZ, RB Leipzig e Club Brugge serviu como um teste para a Fifa aplicar quatro novas regras que podem ser implementadas no futebol.
Veja a tabela do InglêsA primeira das medidas aplicadas pela Fifa no torneio amistoso é de implementar dois períodos de 30 minutos ao invés de 45. Além disso, o tempo pararia a cada interrupção, assim como ocorre em esportes como futsal e basquete.
+ Entorno de Mbappé pressiona Real Madrid pela contratação do atacante
Durante a Future of Football Cup', a mudança das cinco substituições - estas implementadas durante a pandemia de Covid-19 - foi realizada com o uso de um número ilimitado de substituições. Além disso, a cobrança de laterais com o pé foi realizada com o adicional do jogador poder sair jogando sem precisar passar a bola para alguém.
+ Veja as principais noticias do Futebol Internacional
A quarta e última medida imposta pela Fifa no torneio amistoso também tem o futsal como base. Uma suspensão temporária de cinco minutos seria aplicada para cada jogador punido com um cartão amarelo, o que não anula a existência da expulsão com o cartão vermelho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados