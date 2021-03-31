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Com status de titular, Ferreirinha se torna um dos artilheiros do Grêmio na temporada

Atacante visto como o substituto natural de Pepê marcou quatro gols até aqui nos jogos válidos pelo calendário futebolístico de 2021...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 13:15
Crédito: Jogador é natural da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Ferreirinha mandou mais uma bola para as redes no último domingo (28) contra o Pelotas na goleada por 4 a 0 em confronto válido pelo Campeonato Gaúcho. Chegando ao quarto gol marcado, o camisa 11 está empatado na artilharia do time com Diego Souza. >Quantas partidas faltam para o fim da primeira fase do Gauchão?Além de liderar em gols ao lado de Diego, a ótima fase do jogador se destaca em outros quesitos. Segundo o portal estatístico 'Footstats', o atacante de 23 anos lidera em participações diretas em gol (6), finalizações (20), chutes certos (11), passes para finalização (14) e faltas sofridas (21).
Desde a última temporada entrando na segunda etapa das partidas, o atacante tem se tornado cada vez mais importante e acionado com a proximidade da saída de Pepê rumo ao Porto, programada para ocorrer no próximo mês de julho.
A regularidade do atleta nos jogos, participando de gols importantes e diretamente da campanha do vice-campeonato na Copa do Brasil pela temporada 2020 fizeram Ferreirinha ser efetivado no time gaúcho em 2021. Com isso, o atacante tem assumido protagonismo no Grêmio e lidera o time recheado de jovens na campanha de vice-líder do Gauchão com 13 pontos ganhos, três a menos do que o Internacional.
Apesar da boa fase, o jogador não terá a chance de demonstrar seu futebol nessa quarta (31) diante do São Luiz em ijuí. Isso porque, pensando na sequência de Grenal e o encontro frente ao Independiente del Valle pela última fase antes dos grupos da Libertadores, o Grêmio poupou várias peças de viajarem onde sequer Renato Portaluppi estará à beira do gramado.

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