Com status de titular, Ferreirinha se torna um dos artilheiros do Grêmio na temporada

Crédito: Jogador é natural da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Divulgação/Assessoria de Imprensa

Ferreirinha mandou mais uma bola para as redes no último domingo (28) contra o Pelotas na goleada por 4 a 0 em confronto válido pelo Campeonato Gaúcho. Chegando ao quarto gol marcado, o camisa 11 está empatado na artilharia do time com Diego Souza. >Quantas partidas faltam para o fim da primeira fase do Gauchão?Além de liderar em gols ao lado de Diego, a ótima fase do jogador se destaca em outros quesitos. Segundo o portal estatístico 'Footstats', o atacante de 23 anos lidera em participações diretas em gol (6), finalizações (20), chutes certos (11), passes para finalização (14) e faltas sofridas (21).

Desde a última temporada entrando na segunda etapa das partidas, o atacante tem se tornado cada vez mais importante e acionado com a proximidade da saída de Pepê rumo ao Porto, programada para ocorrer no próximo mês de julho.

A regularidade do atleta nos jogos, participando de gols importantes e diretamente da campanha do vice-campeonato na Copa do Brasil pela temporada 2020 fizeram Ferreirinha ser efetivado no time gaúcho em 2021. Com isso, o atacante tem assumido protagonismo no Grêmio e lidera o time recheado de jovens na campanha de vice-líder do Gauchão com 13 pontos ganhos, três a menos do que o Internacional.