Com sondagens da Série B, Madson deve definir seu futuro em dez dias

O meia atacante Madson, que atuou em 2020 pelo São Caetano, e participou da campanha do título Paulista da Série A2 pelo clube do ABC, segue treinando enquanto aguarda para definir seu futuro nesta temporada.
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O jogador está em Santos, onde tem residência, se preparando com personal trainer, além de realizar trabalho com bola durante a semana. Ele comentou sobre as expectativas para o futuro.
VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO- Estou treinando firme e motivado para as oportunidades que irão se abrir nesta temporada. Tive sondagens e algumas conversas com alguns clubes que jogam a Série B e outros que disputam o Paulista. Como os principais campeonatos estaduais começam até a próxima semana imagino que devo definir meu futuro nos próximos dez dias - explicou o meia canhoto, campeão paulista em 2010 com a camisa do Santos juntamente com Neymar.Madson retornou ao Brasil após sete anos de sucesso atuando pelo Al Khor, do Catar. Antes de retornar ao futebol paulista o jogador teve passagens pelo futebol do nordeste, vestindo a camisa do Fortaleza e CSA.