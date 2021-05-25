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Com sondagens da Ásia e do Brasil, Polidoro lamenta rebaixamento do São Caetano: 'Fiz o meu melhor'

O defensor de 1,94 atuou em sete dos 12 jogos do Azulão no Campeonato Paulista, sendo titular nos seis últimos, em que a equipe esboçou reação...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 20:32
Crédito: Divulgação/São Caetano
Mesmo com o rebaixamento do São Caetano no Paulistão, o zagueiro Polidoro, de 24 anos, se destacou com boas atuações, especialmente na reta final da competição. O defensor de 1,94 atuou em sete dos 12 jogos do Azulão no campeonato, sendo titular nos seis últimos, em que a equipe esboçou reação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Confira quais jogos perderão os convocados para a próxima Data Fifa
Inclusive, no antepenúltimo jogo, ele figurou na seleção da semana do site especializado em estatísticas de futebol SofaScore, após receber uma nota 7,7 mesmo na derrota para o Ituano por 1 a 0.
Aliás, o time de Itu foi um dos que sondou a situação do jogador, que está livre no mercado. Polidoro também teve especulações de um time do Japão, mas, antes de decidir o seu futuro, aproveita os poucos dias de férias para descansar. O zagueiro lamentou a queda do São Caetano, mas ressaltou que não faltou esforço.
- Infelizmente começamos mal a competição, tivemos troca de técnico, tivemos uma melhor, mas acabou que não conseguimos recuperar. É triste, o São Caetano é uma equipe tradicional, mas tenho minha consciência tranquila porque fiz o meu melhor. Até fiquei um pouco sem jeito com os elogios que recebi nos últimos jogos, porque não conseguimos o resultado. Mas, graças a Deus, o meu trabalho foi visto e surgiram algumas possibilidades aqui e fora também. Agora, vou conversar com meu empresário e ver o que chegou de concreto para definir e voltar a jogar logo - afirmou.
Sem levar cartão nos sete jogos que disputou no Campeonato Paulista deste ano, ainda segundo o SofaScore, Polidoro teve nota média de 6,8.

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