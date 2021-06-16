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Com sintomas gripais, Brenno desfalca o Grêmio contra o Sport

Goleiro ligou o sinal de alerta do departamento médico e cede a sua vaga ao reserva Paulo Victor...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 18:19

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:19

Crédito: Reprodução/Grêmio TV
Sem vencer no Brasileirão, o Grêmio terá um desfalque importante para o jogo contra o Sport, marcado para quinta-feira, na Ilha do Retiro.
+ Portal põe Diego Alves na mira da Juventus, Sergio Ramos deixa o Real Madrid, Diego Costa fechando com novo clube… O Dia do Mercado
De acordo com o departamento de comunicação do Tricolor, o goleiro Brenno apresentou sintomas gripais e não viajou com o elenco para o Recife.
Com isso, Paulo Victor ganha mais uma oportunidade de mostrar o seu valor e, quem sabe, abrir debate sobre a posição de titular no gol do Grêmio.
Derrotas
Nos dois jogos disputados no Brasileirão (Ceará e Athletico), o Grêmio foi derrotado e aparece nas últimas colocações do torneio.

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