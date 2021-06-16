Com sintomas gripais, Brenno desfalca o Grêmio contra o Sport

Crédito: Reprodução/Grêmio TV

Sem vencer no Brasileirão, o Grêmio terá um desfalque importante para o jogo contra o Sport, marcado para quinta-feira, na Ilha do Retiro.

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De acordo com o departamento de comunicação do Tricolor, o goleiro Brenno apresentou sintomas gripais e não viajou com o elenco para o Recife.

Com isso, Paulo Victor ganha mais uma oportunidade de mostrar o seu valor e, quem sabe, abrir debate sobre a posição de titular no gol do Grêmio.

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