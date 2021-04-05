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futebol

Com sintomas de Covid-19, Renato Gaúcho não viaja com o Grêmio para o Equador

Treinador apresenta dor no corpo e garganta inflamada; resultado do novo exame sai nesta segunda-feira...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 12:09
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio tem um desfalque de peso para encarar o Independiente Del Valle. Trata-se do técnico Renato Gaúcho, que apresentou sintomas de Covid-19 e está isolado.
De acordo com o departamento de comunicação do Tricolor, o comandante apresentou dores musculares e garganta inflamada. Preocupado, o departamento médico realizou um exame no treinador no último domingo e o resultado foi negativo.
Para evitar ‘surpresa’, o Grêmio realizou mais um exame nesta segunda-feira e espera o resultado.
No último sábado, Renato Gaúcho dirigiu o Tricolor sem nenhum problema na vitória em cima do Internacional por 1 a 0.
Sem o comandante, o Tricolor terá Alexandre Mendes como técnico no primeiro duelo contra o time equatoriano.

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