Com sintomas de Covid-19, Crespo não comandará o São Paulo contra o Ceará

Com sintomas de Covid-19, o argentino não viajará nesta tarde com a delegação do São Paulo para Fortaleza, respeitando o protocolo de saúde estabelecido pelo Tricolor e pela CBF.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Crespo foi afastado preventivamente das atividades e será monitorado pelo departamento médico. O treino desta manhã, no CT da Barra Funda, foi comandado pelo auxiliar-técnico Juan Branda, que estará a frente da equipe na partida contra os cearenses. Esta não é a primeira vez que Crespo desfalcará a equipe por sintomas gripais. No começo deste mês, o técnico ficou de fora da partida contra o Atlético-GO. Juan Branda comandou o time na derrota por 2 a 0 para os goianos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.