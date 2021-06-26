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futebol

Com sintomas de Covid-19, Crespo não comandará o São Paulo contra o Ceará

Argentino apresentou sintomas da doença e por precaução e protocolo, não seguirá com a delegação para Fortaleza. Auxiliar Juan Branda dirigirá a equipe no Castelão...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 12:27

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 12:27
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico Hernán Crespo não estará presente no duelo do São Paulo contra o Ceará, neste domingo (27), às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!
Com sintomas de Covid-19, o argentino não viajará nesta tarde com a delegação do São Paulo para Fortaleza, respeitando o protocolo de saúde estabelecido pelo Tricolor e pela CBF.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Crespo foi afastado preventivamente das atividades e será monitorado pelo departamento médico. O treino desta manhã, no CT da Barra Funda, foi comandado pelo auxiliar-técnico Juan Branda, que estará a frente da equipe na partida contra os cearenses. Esta não é a primeira vez que Crespo desfalcará a equipe por sintomas gripais. No começo deste mês, o técnico ficou de fora da partida contra o Atlético-GO. Juan Branda comandou o time na derrota por 2 a 0 para os goianos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

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