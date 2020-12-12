Crédito: Com sinal de alerta ligado, Arsenal recebe o Burnley pelo Inglês (OLI SCARFF / AFP

Em situação complicada no Campeonato Inglês, o Arsenal encara o Burnley, neste domingo, às 16h15. Os Gunners estão com o sinal de alerta ligado, pois estão na 15ª colocação. Já o adversário, precisa ainda mais da vitória para deixar a zona do rebaixamento.

Para o confronto, o treinador do Arsenal Mikel Arteta tem alguns problemas com desfalques. O atacante Pepe está suspenso. Além disso, Nelson, David Luiz, Kolasinac e Martinelli são dúvidas. Partey é ausência certa. Na coletiva, o técnico destacou a urgência por resultados, mas alertou que o Burnley pode ser uma ameaça.

- A equipe tem que atuar e ter a mentalidade para vencer o jogo. Sabemos da urgência que temos para obter resultados e as estatísticas, na minha opinião neste momento, não são muito relevantes. Burnley é uma equipe muito organizada. Eles são uma ameaça constante porque são realmente diretos, mas eles jogam esse jogo muito, muito bem. Eles administram sua primeira, segunda e terceira fases muito bem, a forma como atacam a área, lances de bola parada são a chave contra eles também - disse.No Burnley, o meia Jack Cork ainda segue afastado, se recuperando de uma fratura no pé. O treinador Sean Dyche destacou que a parte metal será o fator crucial para confronto.

- O Arsenal tem grandes jogadores. Nós precisamos estar focados no que estamos treinador para encara esse desafio. A mentalidade será fundamental na partida. Precisamos jogar muito bem se quisermos ter um bom resultado.

Confira os jogos deste domingo no Campeonato Inglês: