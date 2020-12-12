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futebol

Com sinal de alerta ligado, Arsenal recebe o Burnley pelo Inglês

Gunners ocupam a 15ª colocação da competição e precisam quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer na Premier League. Burnley busca deixar a zona do rebaixamento
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LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 10:56

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 10:56

Crédito: Com sinal de alerta ligado, Arsenal recebe o Burnley pelo Inglês (OLI SCARFF / AFP
Em situação complicada no Campeonato Inglês, o Arsenal encara o Burnley, neste domingo, às 16h15. Os Gunners estão com o sinal de alerta ligado, pois estão na 15ª colocação. Já o adversário, precisa ainda mais da vitória para deixar a zona do rebaixamento.
Para o confronto, o treinador do Arsenal Mikel Arteta tem alguns problemas com desfalques. O atacante Pepe está suspenso. Além disso, Nelson, David Luiz, Kolasinac e Martinelli são dúvidas. Partey é ausência certa. Na coletiva, o técnico destacou a urgência por resultados, mas alertou que o Burnley pode ser uma ameaça.
- A equipe tem que atuar e ter a mentalidade para vencer o jogo. Sabemos da urgência que temos para obter resultados e as estatísticas, na minha opinião neste momento, não são muito relevantes. Burnley é uma equipe muito organizada. Eles são uma ameaça constante porque são realmente diretos, mas eles jogam esse jogo muito, muito bem. Eles administram sua primeira, segunda e terceira fases muito bem, a forma como atacam a área, lances de bola parada são a chave contra eles também - disse.No Burnley, o meia Jack Cork ainda segue afastado, se recuperando de uma fratura no pé. O treinador Sean Dyche destacou que a parte metal será o fator crucial para confronto.
- O Arsenal tem grandes jogadores. Nós precisamos estar focados no que estamos treinador para encara esse desafio. A mentalidade será fundamental na partida. Precisamos jogar muito bem se quisermos ter um bom resultado.
Confira os jogos deste domingo no Campeonato Inglês:
9h - Southampton x Sheffield11h15 - Crystal Palace x Tottenham13h30 - Fulham x Liverpool16h15 - Arsenal x Burnley16h15 - Leicester x Brighton

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