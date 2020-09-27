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futebol

Com show ofensivo, Napoli humilha Genoa e conquista segunda vitória

Após um primeiro tempo tímido em que o Napoli foi para o intervalo vencendo apenas por 1 a 0, equipe dá show, domina o Genoa dentro de casa e aplica goleada histórica por 6 a 0...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 14:53
Crédito: Napoli aplicou goleada história sobre Genoa em casa pelo Campeonato Italiano (Divulgação Twitter Napoli
O Napoli conseguiu grande vitória pelo Campeonato Italiano ao aplicar uma goleada de 6 a 0 sobre o Genoa. A equipe de Gattuso conquistou sua segunda vitória na competição após grande show ofensivo da equipe. Os visitantes ficaram abatidos e aceitaram o jogo dos mandantes após o terceiro gol.
BOM INÍCIOO Napoli teve um bom início de partida, pressionando, criando chances e conseguiu chegar ao primeiro gol com Lozano logo aos 10 minutos de partida. Após o primeiro triunfo, nem os mandantes nem o Genoa conseguiram finalizar em direção ao gol e a primeira etapa foi marcada pela falta de criatividade e eficácia.
REINÍCIO FORTEAssim como no primeiro tempo, o Napoli voltou muito forte e marcou o segundo gol logo aos dois minutos da segunda etapa. Em excelente jogada individual, Osimhen, a contratação mais cara da história do clube, deixou de letra para Zielinski limpar a marcação e ampliar o marcador para os mandantes.
CHOCOLATEApós aplicar goleada no Crotone na primeira rodada, foi a vez do Genoa sofrer sua primeira derrota estrondosa na temporada. Em saída de jogo errada, o Napoli aproveitou chance com Mertens cara a cara com o goleiro e finalizou sem chances. Aos 20, Lozano recebeu bola enfiada pelo lado direito e marcou seu segundo gol na partida.
SEM PERDÃOO Genoa se abateu após sofrer o quarto gol e poucos minutos depois, Elmas recebeu bola pelo lado esquerdo, limpou a marcação e marcou mais um gol. Aos 27, Politano fez linda jogada individual pelo lado direito e finalizou sem chances para anotar o sexto gol do Napoli.

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