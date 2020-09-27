Com show ofensivo, Napoli humilha Genoa e conquista segunda vitória

Crédito: Napoli aplicou goleada história sobre Genoa em casa pelo Campeonato Italiano (Divulgação Twitter Napoli

O Napoli conseguiu grande vitória pelo Campeonato Italiano ao aplicar uma goleada de 6 a 0 sobre o Genoa. A equipe de Gattuso conquistou sua segunda vitória na competição após grande show ofensivo da equipe. Os visitantes ficaram abatidos e aceitaram o jogo dos mandantes após o terceiro gol.

BOM INÍCIOO Napoli teve um bom início de partida, pressionando, criando chances e conseguiu chegar ao primeiro gol com Lozano logo aos 10 minutos de partida. Após o primeiro triunfo, nem os mandantes nem o Genoa conseguiram finalizar em direção ao gol e a primeira etapa foi marcada pela falta de criatividade e eficácia.

REINÍCIO FORTEAssim como no primeiro tempo, o Napoli voltou muito forte e marcou o segundo gol logo aos dois minutos da segunda etapa. Em excelente jogada individual, Osimhen, a contratação mais cara da história do clube, deixou de letra para Zielinski limpar a marcação e ampliar o marcador para os mandantes.

CHOCOLATEApós aplicar goleada no Crotone na primeira rodada, foi a vez do Genoa sofrer sua primeira derrota estrondosa na temporada. Em saída de jogo errada, o Napoli aproveitou chance com Mertens cara a cara com o goleiro e finalizou sem chances. Aos 20, Lozano recebeu bola enfiada pelo lado direito e marcou seu segundo gol na partida.