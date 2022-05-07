Com show no 1º tempo, Operário vence Criciúma e se aproxima do G4 da Série B

Neste sábado (7), o Operário foi letal na primeira etapa e com gols de Reina aos sete minutos e Paulo Sérgio, em cobrança de falta, aos 39’, o Fantasma garantiu a vitória sobre o Criciúma, atuando no Germano Kruger, pela sexta rodada da Série B.

Com o resultado, o Fantasma chegou a sétima colocação com oito pontos conquistados e no próximo sábado (14) viaja para enfrentar o CSA, às 20h30 (de Brasília). Por outro lado, o Tigre estaciona em décimo quinto com seis e na próxima rodada recebe o CRB no mesmo dia, mas às 11h.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFANTASMA NA FRENTE!

O Operário já abriu o placar no começo da partida. Aos sete minutos, Fabiano recebeu arremesso lateral em velocidade, cruzou na área e Reina, quase caindo, balançou as redes. Mesmo com o gol, o duelo ficou bem movimentado, com as equipes tendo boa chances.

Mais tarde, Marcel recebeu passe de frente para área, arriscou e mandou por cima. A resposta do Tigre surgiu com Marquinhos Gabriel, que recebeu na esquerda e soltou uma bomba para Vanderlei espalmar. Logo em seguida, em lance parecido, o ex-Vasco finalizou por cima.

Aos 39’, Paulo Sérgio acertou linda cobrança de falta e fez o segundo gol Fantasma na partida. O atacante ainda teve chance de fazer o terceiro, mas parou em Gustavo. Na última oportunidade do duelo na primeira etapa, Hermes cobrou falta por cima.

TIGRE ATÉ TENTOU!

O Criciúma começou a segunda etapa no ataque e deve duas boas chances com Tiago Marques e Hermes, ambos para fora. Mais tarde, Fillipe Matheus fez lançamento na área, Rafael Bilu se esticou todo, desviou e a bola passou perto.

Novamente Bilu teve oportunidade. O atacante aproveitou sobra e obrigou o goleiro Vanderlei a fazer boa defesa. O Fantasma começou a administrar a vantagem e o Criciúma não conseguiu mais levar perigo.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Operário x CriciúmaLocal: Germano Kruger, Ponta Grossa-PRData/horário: 07/05/2022 - 16h (de Brasília) Público: 3.761Renda: 48.960,00Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)Quatro árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Cartões amarelos: Renan Areias (Criciúma), Felipe Garcia (Operário-PR)Cartões vermelhos: - GOLS: Reina (7’/1T) (1-0), Paulo Sérgio (39’/1T)

Operário - Técnico: Claudinei Oliveira

Vanderlei; Arnaldo (Lucas Mendes 25’/2T), Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Marcelo (Rafael Chorão 25’/2T), Reina (Felipe Garcia 17’/2T) e Ricardinho, Paulo Sérgio (Júnior Brandão 31’/2T) e Thomáz (Silvinho - Intervalo).

Criciúma - Técnico: Cláudio Tencati

Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Renan Areias (Hygor - intervalo), Arilson, Marcos Serrato (Lucas Xavier 18’/2T) e Marquinhos Gabriel (Fillipe Matheus - intervalo); Rafael Bilu (Negueba 31/‘2T) e Thiago Marques (Thiago Alagoano 18’/2T).