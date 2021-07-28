Com show dos guris, Grêmio vence Vitória e abre vantagem na Copa do Brasil

O Grêmio deu um largo passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil. Afinal de contas, nesta terça-feira, o Imortal derrotou o Vitória por 3 a 0 no Barradão, em Salvador, e encaminhou a sua classificação para a próxima fase. Os gols do jogo foram marcados por Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa. O Rubro-Negro baiano, que na fase anterior surpreendeu o Internacional, precisará de uma vitória por quatro ou mais gols em Porto Alegre para avançar no torneio.
O jogo começou tranquilo, com as duas equipes pouco criando - afinal, aproveitaram para se estudar. Assim, a primeira chegada foi aos 8, por parte do Grêmio. O Tricolor apareceu com Jean Pyerre, que encontrou Alisson no fundo. O jogador cruzou na medida para Leo Pereira, mas o atacante não conseguiu finalizar.
Os gaúchos seguiram no ataque, enquanto o Vitória ficou cada vez mais fechado, aproveitando seu setor defensivo. Contudo, ainda deixou espaços para o Tricolor, que assustou ainda mais. Aos 10, Jean Pyerre recebeu após Darlan mandar para Alisson. O camisa 88 chegou chutando, mas a bola ficou nas mãos de Lucas Arcanjo. Na sequência, Alisson e Jean tiveram novas chances, mas acabaram perdendo as oportunidades.
Em uma das melhores criações do Tricolor na primeira etapa, Darlan pegou na entrada da área, após cobrança de escanteio, e finalizou de primeira. Arcanjo ficou com a bola. Dez minutos depois, Léo Pereira aproveitou o contra-ataque e saiu em velocidade. Após cruzamento na área, Lucas Arcanjo se antecipou para pegar, porém se complicou e quase errou o encaixe.
Mesmo bem fechado, o Vitória não conseguiu segurar o Grêmio. Aos 30, o Tricolor apareceu pela direita, onde Ruan encontrou Lucas Silva. O meia cruzou na área, e Alisson disputou a bola, que espirrou em Cedric. Ricardinho aproveitou a sobra, dominou e tocou para abrir o placar no Barradão. O VAR interrompeu o jogo para analisar o tento, que foi confirmado depois de oito minutos.
O Tricolor seguiu a todo vapor. Assim, aos 41, Vanderson ficou com a sobra, cruzando na medida para Alisson. Mesmo longe do gol, o atacante cabeceou. Lucas Arcanjo voou para salvar.
O Vitória parou de ficar retrancado e começou a atacar. Assim, aos 44, em cobrança de Eduardo, João Victor subiu no segundo andar para cabecear. A bola tocou em um jogador do Grêmio no meio do caminho e chegou em Gabriel Chapecó, que evitou a chegada e finalização de Samuel. Três minutos depois, Léo Pereira recebeu de Darlan, dominando e mandando no peito. O meia finalizou, mas a bola tocou na marcação e foi para escanteio.
Na volta do intervalo, o Vitória chegou com o ímpeto para virar o placar. Dessa forma, logo aos 4 da segunda etapa, David dominou e soltou uma bomba na busca do ângulo de Gabriel Chapecó. O goleiro evitou o golaço dos donos da casa. Como resposta, Léo Pereira apareceu pela direita, perto da área. O meia chutou com a direita e quase fez o segundo para os gaúchos.
Não demorou, porém, para os visitantes ampliarem o placar do Barradão. Após erro na saída de bola do Vitória, o Tricolor ficou com a bola. Darlan interceptou o passe e tocou de cabeça para Ricardinho, que rolou para Léo Pereira ampliar. 2 a 0 para o Grêmio.
Em resposta e buscando melhorar sua situação, o Vitória apareceu aos 14. Na jogada, Guilherme Santos entrou pela direita, driblou Rodrigues e chutou cruzado. Gabriel Chapecó voou e salvou o Tricolor Gaúcho. Na cobrança de escanteio, a bola ficou entre Mateus Moraes e Ruan, carimbando a trave gremista.
O Tricolor seguiu atacando, buscando ainda maior vantagem. Aos 18, Léo Pereira recebeu pela direita, conseguindo vencer a marcação. No entanto, acabou pecando na hora de finalizar, mandando um chute muito torto e perdendo a oportunidade de anotar o terceiro gremista. Depois da tentativa, os times ficaram mais tranquilos, protagonizando um duelo bastante truncado e com poucas chances.
PARA FORA!No final do duelo, o Vitória esboçou uma reação. Roberto recebeu no campo de ataque, na intermediária. Na sequência, carregou pela meia esquerda, soltando uma bomba de longe. Assim, a bola passou muito perto do gol de Gabriel Chapecó. Pouco tempo depois, aos 43, Soares cobrou com a canhota, fazendo o goleiro gremista segurar firme. Três minutos depois, Roberto finalizou para fora, perdendo a melhor chance do Leão no duelo.
No final do duelo, o Tricolor Gaúcho conseguiu anotar mais um, finalizando a vantagem para a partida de volta. Rodrigues tirou da área, e Pinares puxou o contra-ataque. O meia ajeitou para Luiz Fernando, que ajeitou para Alisson após tabela. Diogo Barbosa, então, recebeu cruzamento, sozinho dentro da área, marcando o terceiro e fechando o placar.FICHA TÉCNICAVitória 0 x 3 Grêmio Local: Barradão, em Salvador (BA)Data e hora: 27/07/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Cartões amarelos: Pedrinho e Eduardo (Vitória)Cartões vermelhos: -Gols: Ricardinho (aos 30'/1ºT) (0-1), Léo Pereira (aos 8'/2ºT) (0-2) e Diogo Barbosa (aos 47'/2ºT)
VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)Lucas Arcanjo; Cedric, Mateus Moraes, Marcelo Alves e Pedrinho (Roberto, aos 30'/2ºT); João Victor (Guilherme Santos, aos 0'/2ºT), João Pedro (Gabriel Bispo, aos 31'/2ºT), Pablo Siles e Eduardo (Soares, aos 0'/2ºT); David (Ygor Catatau, aos 30'2ºT) e Samuel.
GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Bruno Cortez; Darlan (Victor Bobsin, aos 37'/2ºT), Lucas Silva, Jean Pyerre (Pinares, aos 21'/ºT), Léo Pereira (Luiz Fernando, aos 30'/2ºT) e Alisson; Ricardinho (Diogo Barbosa, aos 37'/2ºT).