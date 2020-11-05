futebol

Com show de Yazici, Lille vence no San Siro e acaba com invencibilidade do Milan

Meia turco Yazici marca hat-trick e comanda vitória do Lille por 3 a 0, pela Liga Europa. Milan não perdia uma partida oficial desde 8 de março...
05 nov 2020 às 18:53

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 18:53

Crédito: Jogadores do Lille comemoram com Yazici (MIGUEL MEDINA / AFP
Após 24 partidas de invencibilidade, o Milan voltou a perder - e de forma categórica, nesta quinta-feira. Em pleno San Siro, o clube italiano foi surpreendido por uma grande atuação do Lille e foi derrotado por 3 a 0, em partida válida pela terceira rodada da Liga Europa. O grande destaque do jogo foi o meia turco Yusuf Yasici, autor dos três gols do clube francês.FRANCESES NA FRENTEApós um início de jogo equilibrado, com as equipes se estudando e poucas chances criadas, o Lille saiu na frente aos 21 minutos, graças ao erro de Romagnoli. Em lance sem perigo, o zagueiro empurrou o jogador adversário dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o turco Yazici cobrou bem e tirou o zero do placar.
NOITE DE YAZICIAtrás do marcador, o Milan até que tentou, mas não conseguiu se recuperar na partida. E viu o Lille, em noite de grande atuação coletiva, ampliar a vantagem pelos pés de Yazici. Aos 9 do segundo tempo, o turco arriscou da entrada da área e contou com a ajuda de Donnarumma para fazer o segundo. Apenas três minutos depois, o meia recebeu bom passe de David e finalizou com categoria para chegar ao hat-trick.
UMA SEQUÊNCIA CAI, A OUTRA CONTINUASe o Milan perdeu a invencibilidade de 24 jogos, o Lille chegou à marca de 15 jogos oficiais sem ser derrotado. Com o resultado, o clube ultrapassou o Milan e assumiu a liderança do Grupo H da Liga Europa, com sete pontos. No Campeonato Francês, o clube é o atual vice-líder, com cinco vitórias e quatro empates em nove rodadas disputadas.

