Com Show de Nenê, Fluminense bate o Figueirense e avança na Copa do Brasil

Nenê marcou os três gols da vitória do Fluminense sobre o Figueirense Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Não teve para ninguém no Maracanã nesta terça-feira (25). Em noite inesquecível de Nenê, o Fluminense contou com três gols do meia para vencer o Figueirense por 3 a 0 e garantir a classificação à quarta fase da Copa do Brasil. A partida, vista como jogo do ano no Tricolor, rendeu R$ 2 milhões em premiação aos cofres do clube, que agora aguarda o sorteio para saber o próximo adversário na competição.

O time visitante, vale lembrar, entrou em campo com a vantagem de 1 a 0 conquistada no Orlando Scarpelli ainda em março, mas não conseguiu jogar. Agora, a equipe de Márcio Coelho recebe o Confiança no sábado (29). No mesmo dia, o Flu encerra a dura sequência de agosto no clássico contra o Vasco, no Maracanã.

O JOGO

A partida começou mais difícil do que o Fluminense esperava, já que o Figueirense não se intimidou e foi para cima. Por isso, o Tricolor demorou a se adaptar na transição ofensiva, mas acabou com a vantagem dos visitantes aos 14 minutos do primeiro tempo. Nenê cobrou falta da entrada da área, a bola teve um leve desvio e entrou no ângulo do goleiro Sidão.

Após o gol, o Figueirense não conseguiu esboçar reação. Com dificuldades de sair com a bola e abusando dos passes longos, os visitantes até melhoraram aos cerca de 30 minutos, mas não levaram tanto perigo. Do lado dos donos da casa, o Fluminense também teve problemas para ser perigoso, apesar de dominar a posse. No entanto, nos minutos finais da primeira etapa a equipe encontrou bons passes e Evanilson perdeu uma chance na cara de Sidão.

O segundo tempo começou com a mesma proposta do primeiro. O Fluminense teve a bola e o Figueirense tentava roubar. Logo aos seis minutos, a estratégia dos visitantes quase deu certo, em chute de Marquinho que rendeu uma bela defesa de Muriel. Depois do susto, o Tricolor logo se recuperou e ficou mais tranquilo no placar. Após passe de Michel Araújo, aos nove minutos, Nenê deu um chutaço de fora da área e contou com desvio no meio do caminho para colocar em Flu em mais vantagem.