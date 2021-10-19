Com show de Messi e Mbappé, PSG vence o RB Leipzig e segue na liderança do Grupo A da Champions

Mais um vitória parisiense. Nesta terça-feira, pela Champions League, o PSG recebeu o RB Leipzig e o time de Mauricio Pochettino bateu os alemães por 3 a 2. Sem Neymar, lesionado, o time francês marcou com Messi (duas vezes) e Mbappé, enquanto André Silva e Mukiele fizeram para os visitantes.
CONTRA-ATAQUEJogando em casa, o PSG precisou de menos de dez minutos para abrir o placar. Em rápido contra-ataque, Mbappé recebeu de Draxler no meio-campo, avançou, encarou a marcação de Orbán, cortou para o meio e bateu no contrapé do goleiro Gulácsi para fazer seu primeiro gol nesta Champions.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
TUDO IGUALMesmo atrás no placar, o RB Leipzig não sentiu o gol tomado e foi para cima do PSG. Aos 26 minutos, André Silva recebeu cruzamento da direita, dominou e, sem deixar a bola cair, acertou a trave de Keylor Navas. Um minutos depois, Angeliño achou o atacante português livre na direita, que empatou o jogo.
VIRADAO RB Leipzig continuou melhor no segundo tempo e chegou ao gol da virada aos 12 minutos. De ala para ala, Angeliño cruzou da esquerda para Mukiele, que entrou sozinho na direita. Livre na segunda trave, o camisa 22 bateu de primeira e colocou os alemães na frente.
TUDO IGUAL DE NOVOPrecisando do resultado, o Paris Saint-Germain conseguiu empatar aos 22 minutos do segundo tempo. Adams recuou errado, Mbappé aproveitou e entregou para Lionel Messi. O argentino chutou para defesa de Gulácsi, mas a bola bateu na trave e voltou para o camisa 30 deixar tudo igual.
CLASSE DO E.T.O empate não durou muito no placar do Parque dos Príncipes. Sete minutos após Messi marcar, Mbappé foi derrubado por Simakan dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Messi bateu de cavadinha e tirou Gulácsi da foto para fazer seu segundo gol no jogo, o terceiro na Champions League. Nos acréscimos, Mbappé bateu pênalti para fora e desperdiçou a chance de aumentar o placar.
+ Raphinha, Arthur Cabral… Veja os brasileiros que mais valorizaram na Europa desde julho de 2020
SEQUÊNCIAParis Saint-Germain e RB Leipzig voltam a campo pela Champions League somente daqui a duas semanas, no dia 3 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez na Red Bull Arena, casa dos Touros.