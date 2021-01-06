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Com show de Messi, Barcelona bate o Athletic Bilbao e entra no G-4 do Campeonato Espanhol

Argentino vive grande dia, marca duas vezes e inicia jogada de outro, acerta duas bolas na trave e comanda vitória catalã. Time de Ronald Koeman agora é terceiro colocado...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 15:56

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:56

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona foi até o País Basco e venceu o Athletic Bilbao por 3 a 2. Com grande atuação de Messi, que marcou dois belos gols, os catalães entraram no G-4 do torneio. Pedri marcou o outro gol do Barça, enquanto Iñaki William e Muniain fizeram para os donos da casa.
+ Veja a tabela da La LigaSUSTO NO INÍCIOCom apenas dois minutos de jogo, os donos da casa abriram o placar com Iñaki Williams. O camisa 9 recebeu passe em profundidade, partiu do próprio campo, limpou a marcação de Lenglet e bateu forte para fazer 1 a 0. Pouco depois, o lateral-esquerdo Yuri Berchiche quase ampliou, mas mandou na rede pelo lado de fora.
JOVEM ESTRELAAos 13 minutos o Barcelona chegou ao gol de empate com o jovem Pedri, que vem ganhando cada vez mais destaque. Messi levantou linda bola na segunda trave, De Jong escorou para o meio e o jogador de 18 anos apareceu para cabecear e deixar tudo igual no País Basco.
ELE RESOLVECoube a Lionel Messi fazer o gol da virada já na parte final do primeiro tempo. O camisa 10 pegou na intermediária, tocou para Pedri, que com um passe digno de Lionel Messi, devolveu de calcanhar para o argentino bater de primeira e não dar chances para o goleiro Unai Simón.
BRILHO DO E.T.No segundo tempo, Messi continuou seu recital e apresentou um futebol de alto nível, que lembrou o Messi de anos anteriores. O camisa 10 fez o terceiro gol após linda troca de passes que terminou com a assistência de Griezmann e ainda acertou duas bolas na trave. No fim do jogo, Iker Muniain descontou e fez o segundo do Athletic Bilbao.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Granada, no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília). O Athletic Bilbao, por sua vez, tem compromisso contra o líder Atlético de Madrid, também no sábado, às 12h15 (de Brasília), na capital espanhola.

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