Com show de Marcelo, Operário vence Athletico-PR e assume vice-liderança do Paranaense

O Operário venceu, por 2 a 1, o Athletico-PR, neste domingo (27). Os times se encontraram na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Com a vitória, o Furacão caiu para a 5ª colocação, ficando com 17 pontos. Enquanto isso, o Operário é o 2º colocado, com 18.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNA PRESSÃO!

Desde o apito inicial, o Operário pressionou a saída de bola do Athletico, não dando espaços para a equipe da casa atacar. Aos 15, o Fantasma quase abriu o placar, mas a defesa do Furacão se mostrou atenta e evitou. Dois minutos depois, porém, os anfitriões tomaram o primeiro da tarde. Na jogada, aos 17, Paulo Sérgio aproveitou contra-ataque e carregou, Giovanni Pavani tocou, e Marcelo mandou para o fundo do gol.

A pressão e a intensidade continuaram se fazendo presente. Aos 28, o Operário teve nova grande chance, com Paulo Sérgio. No entanto, o goleiro Anderson evitou. Cinco minutos depois, mais um gol do Fantasma. Paulo Sérgio mandou e Marcelo aproveitou a sobra, fazendo o segundo da equipe. O Athletico só foi ter uma boa chance no final da etapa. Aos 44, o Furacão apareceu pela esquerda. Simão, ligado, defendeu.

MORNO!

Diferente do primeiro tempo, marcado por muita pressão e jogo de bola, a segunda etapa foi bastante truncada e bem faltosa. Além disso, os times não conseguiram criar muito bem. Em uma das melhores oportunidades, Bissoli aproveitou bola parada e cobrou por cima da barreira. No entanto, Simão fez a defesa.

O Operário só foi responder aos 35, com Thomaz, que quase pegou o goleiro Anderson desprevenido. Daniel Cruz quase diminuiu o placar. Aos 41, o jogador chegou com perigo, driblou e chutou forte para o gol. No entanto, a bola foi desviada pela zaga do Fantasma. Aos 51, Juninho recebeu sozinho e marcou para o Furacão.FICHA TÉCNICA ATHLETICO-PR X OPERÁRIO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Data: 27/02/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Elvio Kertelt LegnaniAssistentes: Bruno Fernando Aparecido Rohling e Geovany Jose RoncaratteCartões amarelos: Pablo Siles (Athletico); Silas, Anderson, André Lima, Rodrigo Pimpão, Leandro Vilela, Reniê, Romário e Lucas Mendes (Operário)Cartões vermelhos: -

GOLS: Marcelo (17'/1ºT) (0-1) e (33'/1ºT) (0-2); Juninho (51'/2ºT) (1-2)