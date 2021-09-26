Com show de jovens, Arsenal derrota Tottenham no clássico de Londres

O Arsenal conquistou sua terceira vitória consecutiva na Premier League e derrotou o Tottenham no clássico de Londres por 3 a 1 no Emirates Stadium. Smith-Rowe, Aubameyang e Saka construíram o placar para os Gunners na primeira etapa, enquanto os Spurs diminuíram com Son na etapa final da partida.CONJUNTO JOVEMO Arsenal dominou o primeiro tempo e largou na frente aos 11 minutos após Smith-Rowe aproveitar cruzamento rasteiro de Saka e chegar livre de marcação dentro da área para inaugurar o placar. Aos 16, Partey recebeu passe na entrada da área e bateu para defesa de Lloris. O Tottenham respondeu com Son fazendo jogada individual pela esquerda e soltando uma bomba para intervenção de Ramsdale.
MASSACRE DOS GUNNERSAos 27, o Arsenal ampliou o placar após um rápido ataque puxado por Smith-Rowe pelo lado esquerdo. O camisa 10 encontrou Aubameyang e o artilheiro finalizou de primeira. Aos 33, os Gunners marcaram o terceiro gol com Saka contando com a sorte ao fazer jogada individual pela direita e chutando cruzado de dentro da área para balançar as redes.
DUAS CHANCESNa volta do intervalo, o Tottenham buscou mais o gol e teve duas oportunidades com Harry Kane. Na primeira, o artilheiro recebeu passe de fora da área, finalizou e obrigou Ramsdale a fazer ótima defesa. No lance seguinte, o inglês foi lançado, ganhou da marcação, saiu cara a cara com o arqueiro dos Gunners, mas finalizou para fora.
SUSTO NO FINALAos 28 minutos, o Arsenal conseguiu criar uma boa chance com Saka fazendo ótima jogada pelo lado direito, limpando a marcação e obrigando Lloris a intervir. O Tottenham respondeu aos 33 minutos quando Reguilón recebeu passe pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro e Son chegou batendo na bola de primeira para diminuir o placar. Nos acréscimos, Lucas encontrou espaço de fora da área e bate colocado para ótima defesa de Ramsdale antes da bola tocar no travessão.