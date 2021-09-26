Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com show de jovens, Arsenal derrota Tottenham no clássico de Londres

Arsenal conquistou terceira vitória consecutiva na Premier League, enquanto Tottenham amargou terceira derrota na competição após bom início de temporada...
Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 14:23

Crédito: Arsenal conquistou vitória tranquila sobre o Tottenham na Premier League (IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP
O Arsenal conquistou sua terceira vitória consecutiva na Premier League e derrotou o Tottenham no clássico de Londres por 3 a 1 no Emirates Stadium. Smith-Rowe, Aubameyang e Saka construíram o placar para os Gunners na primeira etapa, enquanto os Spurs diminuíram com Son na etapa final da partida.CONJUNTO JOVEMO Arsenal dominou o primeiro tempo e largou na frente aos 11 minutos após Smith-Rowe aproveitar cruzamento rasteiro de Saka e chegar livre de marcação dentro da área para inaugurar o placar. Aos 16, Partey recebeu passe na entrada da área e bateu para defesa de Lloris. O Tottenham respondeu com Son fazendo jogada individual pela esquerda e soltando uma bomba para intervenção de Ramsdale.
MASSACRE DOS GUNNERSAos 27, o Arsenal ampliou o placar após um rápido ataque puxado por Smith-Rowe pelo lado esquerdo. O camisa 10 encontrou Aubameyang e o artilheiro finalizou de primeira. Aos 33, os Gunners marcaram o terceiro gol com Saka contando com a sorte ao fazer jogada individual pela direita e chutando cruzado de dentro da área para balançar as redes.
DUAS CHANCESNa volta do intervalo, o Tottenham buscou mais o gol e teve duas oportunidades com Harry Kane. Na primeira, o artilheiro recebeu passe de fora da área, finalizou e obrigou Ramsdale a fazer ótima defesa. No lance seguinte, o inglês foi lançado, ganhou da marcação, saiu cara a cara com o arqueiro dos Gunners, mas finalizou para fora.
SUSTO NO FINALAos 28 minutos, o Arsenal conseguiu criar uma boa chance com Saka fazendo ótima jogada pelo lado direito, limpando a marcação e obrigando Lloris a intervir. O Tottenham respondeu aos 33 minutos quando Reguilón recebeu passe pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro e Son chegou batendo na bola de primeira para diminuir o placar. Nos acréscimos, Lucas encontrou espaço de fora da área e bate colocado para ótima defesa de Ramsdale antes da bola tocar no travessão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados