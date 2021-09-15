Com show de Haller, Ajax goleia o Sporting (POR) na estreia do Grupo C da Champions League

Na estreia do Grupo C da Champions League, o Ajax goleou o Sporting (POR) por 5 a 1 no Estádio José Alvalade. Os gols da equipe holandesa foram marcados por Haller (4) e Berghuis, enquanto Paulinho descontou para os portugueses. Com o triunfo, os visitantes ocupam a liderança do Grupo C ao lado do Borussia Dortmund, que também venceu na rodada.PRESENÇA DO VARO jogo começou agitado com o Ajax comandando as ações e tendo boas chances de abrir o placar. Logo aos 2 minutos, Antony fez boa jogada, abriu espaço para o chute, mas acertou a trave. No rebote, Haller completou de cabeça e estufou a rede. O árbitro Jose Maria Sanchez, então, decidiu analisar o lance no VAR e confirmou o primeiro gol dos visitantes.
ELE DE NOVO!Em outra boa chegada do Ajax, Antony novamente deu trabalho à defesa do Sporting, e achou o centroavante franco-marfinense Haller, que não teve trabalho para estufar a rede e ampliar o placar. Com o resultado adverso, os donos da casa tiveram que atacar. Paulinho aproveitou um cruzamento na área, e raspou na bola, que passou com muito perigo.
LEÕES DESCONTAMApesar da vantagem, o Ajax voltou a levar perigo ainda na primeira etapa. Após escanteio, Gravenberch conseguiu finalizar, porém o goleiro Antonio Adan salvou o Sporting de levar o terceiro. Do lado dos portugueses, Matheus deu um bom passe para Paulinho aparecer novamente. O atleta ganhou na corrida e bateu fraco, porém o goleiro falhou e viu a bola passar por baixo aos 33.
MAIS UM DO AJAXSeis minutos depois, o Ajax balançou a rede novamente e saiu da primeira etapa com um a bela vantagem na estreia. Berghuis recebeu em velocidade e só teve o trabalho de tirar do goleiro. O Sporting ainda assustou em dois lances. Feddal recebeu, colocou na frente, mas bateu rente à trave. Logo depois, Feddal subiu mais que a defesa e cabeceou por cima do travessão.
TRÊS VEZES HALLERNa volta do intervalo, os visitante deslancharam, e Haller foi implacável na área. Mas antes disso, o Sporting chegou a balançar a rede com Paulinho, mas o árbitro consultou novamente o VAR e anulou o gol. Em seguida, Antony fez grande jogada e com um passe achou Haller para colocar no canto direito e marcar mais um.
IMPLACÁVEL!O Sporting tentava descontar, mas o dia era de Haller. Em mais uma jogada de velocidade, Mazraoui deu o passe para o centroavante, que com frieza, chutou rasteiro e marcou seu quarto gol na partida. No fim, o Sporting teve chance de descontar com Pedro Porro, mas a finalização acertou a trave esquerda.
O Sporting enfrenta o Estoril, no domingo, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Coimbra da Mota, pela sexta rodada do Campeonato Português. O Ajax, por sua vez, entra em campo no sábado, às 15h (de Brasília), contra o Cambuur pela quinta rodada do Campeonato Holandês.
Na próxima rodada da Champions League, a equipe portuguesa visita o Borussia Dortmund, no Westfalenstadion, dia 28, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, porém mais cedo, o Ajax joga no Johan Crujff Arena, às 13h45 (de Brasília), diante do Besiktas.