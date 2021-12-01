Com show de Felipe Augusto, Corinthians abre vantagem nas quartas do Paulistão Sub-17

O Corinthians abriu ampla vantagem contra o Deportivo Brasil na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-17. Na manhã desta quarta-feira (1º), o Timão bateu a equipe de Porto Feliz por 4 a 0, no Centro de Treinamentos do adversário, com show do atacnate Felipe Augusto, que foi às redes três vezes. O técnico Gustavo Almeida escalou o Timão com: Felipe Longo; Léo Agostinho, Renato, Vinicius Cressi e Thomas Argentino; Vitor Meer, Kayke e Guilherme Biro; Felipe Augusto, Wesley e Breno Bidon.
Centroavante com quatro partidas pelo time profissional corintiano nesta temporada, Felipe marcou os três primeiros gols do Timão contra o Desportivo. Latera-esquerdo de ofício, mas atuando como meia-atacante, Guilherme Biro fechou o marcador. O garoto foi outro que chegou a ser integrado ao elenco principal em 2021, mas não chegou a entrar em campo.
O Corinthians atuou sem atletas vestindo a camisa 10, já que o dono do número, o meia Pedrinho, sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo durante o duelo contra a Ponte Preta, no último fim de semana, e ficará sob cuidados do Departamento Médico.
O jogo de volta acontecerá no sábado, às 11h, na Fazendinha, com o Timão podendo perder por até três gols de diferença que ainda avançará à semifinal do Estadual da categoria.