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Com show de De Bruyne, Bélgica vence a Dinamarca de virada na Eurocopa

Em ótima atuação de meia do Manchester City, belgas conseguem virada contra dinamarqueses na segunda etapa do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 14:54

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 14:54

Crédito: STUART FRANKLIN / POOL / AFP
Nesta quinta-feira, a Seleção da Dinamarca recebeu a Seleção da Bélgica no Estádio Parken, na cidade de Copenhague, pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa. O confronto terminou com vitória belga por 2 a 1, com os vencedores marcando com Thorgan Hazard e De Bruyne, enquanto os dinamarqueses marcaram com Poulsen.
Veja a tabela da EurocopaGOL RELÂMPAGOJá no início da partida desta quinta-feira, a Dinamarca conseguiu se sair bem no ataque. Aos dois minutos de jogo, o meio-campista Pierre-Emile Hojbjerg achou uma assistência para o atacante Yussuf Poulsen finalizar de dentro da área para abrir o placar.
BELGAS SUMIDOSDurante a primeira etapa do confronto, os belgas não conseguiram aparecer no jogo, e ficaram para trás na disputa contra a Dinamarca, que fazia forte pressão. Enquanto isso, a Bélgica finalizou em apenas uma oportunidade nos 45 minutos iniciais.
EMPATEO segundo tempo do jogo já mudou bastante o cenário existente no Estádio Parken. Kevin De Bruyne entrou em campo e, aos dez minutos, fez grande jogada para achar Thorgan Hazard, que deixou tudo igual no placar ao marcar para a Bélgica.
VIRADAComo o grande nome da partida entrou apenas na segunda etapa, ele decidiu que faria total diferença. Kevin De Bruyne, agora aos 26 minutos, achou uma bela finalização para virar o jogo para a Bélgica após receber assistência de Eden Hazard.
SEQUÊNCIAA Dinamarca enfrenta a Rússia às 16h (de Brasília) de segunda-feira. A Bélgica, por sua vez, enfrenta a Finlândia também às 16h (de Brasília) de segunda-feira.

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