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futebol

Com show de Braithwaite, Barcelona goleia o Dínamo e avança às oitavas

Em partida sem Lionel Messi, atacante dinamarquês marca dois gols e dá assistência no triunfo tranquilo que garantiu o time na ponta do Grupo G. Dest e Griezmann completam...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 19:18
Crédito: AFP
O Barcelona está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o time contou com show do dinamarquês Braithwaite para golear o Dínamo de Kiev por 4 a 0, no Estádio Olímpico de Kiev, pela quarta rodada do Grupo. O atacante anotou dois gols e deu uma assistência. Dest e Griezmann completaram o placar.
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Os catalães não podem mais ser alcançados por Dínamo de Kiev ou Ferencváros, mas ainda disputam o primeiro lugar na chave com a Juventus. As equipes se enfrentam no dia 8, no Camp Nou.
Sem vários de seus principais jogadores, poupados por opção do técnico Ronald Koeman, o Barça não teve problemas para comprovar sua superioridade. Mas todos os gols saídam apenas na segunda etapa. Além do craque argentino, não estiveram em campo Sergi Roberto, Piqué, Busquets, Ansu Fati, Umtiti e Ronald Araújo.
Aos sete minutos, Dest marcou seu primeiro gol pelo Barcelona e abriu o placar. Aos 12, Mingueza desviou de cabeça após escanteio, e Braithwaite apareceu no segundo pau para amplia. O atacante fez o terceiro em pênalti aos 25, e Griezmann chutou rasteiro nos acréscimos para definir os números.
O jogo também marcou a estreia de Matheus Fernandes, ex-Palmeiras, que entrou no lugar de Pedri aos 27 minutos do segundo tempo e tentou um chute, para fora.

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