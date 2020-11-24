Com show de Braithwaite, Barcelona goleia o Dínamo e avança às oitavas

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O Barcelona está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o time contou com show do dinamarquês Braithwaite para golear o Dínamo de Kiev por 4 a 0, no Estádio Olímpico de Kiev, pela quarta rodada do Grupo. O atacante anotou dois gols e deu uma assistência. Dest e Griezmann completaram o placar.

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Os catalães não podem mais ser alcançados por Dínamo de Kiev ou Ferencváros, mas ainda disputam o primeiro lugar na chave com a Juventus. As equipes se enfrentam no dia 8, no Camp Nou.

Sem vários de seus principais jogadores, poupados por opção do técnico Ronald Koeman, o Barça não teve problemas para comprovar sua superioridade. Mas todos os gols saídam apenas na segunda etapa. Além do craque argentino, não estiveram em campo Sergi Roberto, Piqué, Busquets, Ansu Fati, Umtiti e Ronald Araújo.

Aos sete minutos, Dest marcou seu primeiro gol pelo Barcelona e abriu o placar. Aos 12, Mingueza desviou de cabeça após escanteio, e Braithwaite apareceu no segundo pau para amplia. O atacante fez o terceiro em pênalti aos 25, e Griezmann chutou rasteiro nos acréscimos para definir os números.