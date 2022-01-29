  • Com show de atacante do Lyon, Camarões elimina Gâmbia e está na semifinal da Copa Africana de Nações
Com show de atacante do Lyon, Camarões elimina Gâmbia e está na semifinal da Copa Africana de Nações

Após primeira etapa equilibrada, Camarões conseguiu abrir a porteira no segundo tempo com Toko Ekambi e aguarda vencedor de Egito e Marrocos...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 14:50

LanceNet

A seleção de Camarões fez valer o favoritismo e derrotou Gâmbia por 2 a 0 nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Após um primeiro tempo equilibrado, Toko Ekambi anotou dois gols no início do segundo tempo e deu tranquilidade para os Leões na partida.FALTOU POUCOA seleção de Camarões dominou a primeira etapa, mas demorou para criar boas oportunidades. Aos 28 minutos, Ngamaleu aproveitou espaço de fora da área e finalizou com muito perigo. No ataque seguinte, Aboubakar recebeu cruzamento na área, mas cabeceou pela linha de fundo. Aos 35, o camisa 10 recebeu nova bola na área e desviou de cabeça para grande defesa de Gaye.
LEÃO FAMINTONo início da segunda etapa, Camarões voltou com tudo e abriu o placar cedo. Aos quatro minutos, Toko Ekambi recebeu cruzamento e desviou de cabeça para o fundo das redes. Aos 11, o atacante do Lyon aproveitou uma bola atravessada na área por Hongla e balançou as redes pela segunda vez para dar tranquilidade aos Leões.
CONTROLE DO JOGOAos 26 minutos da segunda etapa, Aboubakar fez jogada individual, finalizou de fora da área, mas bateu para fora. No final da partida, Camarões optou por controlar o jogo, não sofreu sustos de Gâmbia e garantiu a vitória necessária para avançar às semifinais e aguarda o vencedor entre Egito e Marrocos.
Crédito: TokoEkambigarantiuavitóriadeCamarõessobreGâmbia(CHARLYTRIBALLEAU/AFP

