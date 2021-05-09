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futebol

Com show da garotada, Ceará massacra o Caucaia por 6 a 1

No Raimundão, a garotada do Vozão curou a ressaca da torcida com uma bela apresentação...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 18:38
Crédito: Stephen Eliart/Ceará
No Raimundão, o Ceará voltou a campo um dia após o vice da Copa do Nordeste e curou a ressaca com uma goleada por 6 a 1 no Caucaia. Com o placar, o Vozão chegou aos 7 pontos, na 4ª colocação.
Calendário
Na próxima rodada, o Caucaia encara o Ferroviário. Enquanto isso, o Ceará mede forças contra o Icasa.
O jogo
Com um time repleto de garotos, o Ceará impôs um ritmo forte desde os primeiros minutos e os gols saíram com naturalidade através de Rick, João Victor, Marthã e Felipe Silva.
Na etapa final, com o jogo definido, o Caucaia até esboçou aprontar, mas Buiú e Marco Antônio conseguiram aumentar a vantagem do Vozão para seis gols. Nos minutos finais, Walker descontou a favor do Caucaia e deu números finais ao jogo.

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