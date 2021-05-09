Com show da garotada, Ceará massacra o Caucaia por 6 a 1

Crédito: Stephen Eliart/Ceará

No Raimundão, o Ceará voltou a campo um dia após o vice da Copa do Nordeste e curou a ressaca com uma goleada por 6 a 1 no Caucaia. Com o placar, o Vozão chegou aos 7 pontos, na 4ª colocação.

Calendário

Na próxima rodada, o Caucaia encara o Ferroviário. Enquanto isso, o Ceará mede forças contra o Icasa.

O jogo

Com um time repleto de garotos, o Ceará impôs um ritmo forte desde os primeiros minutos e os gols saíram com naturalidade através de Rick, João Victor, Marthã e Felipe Silva.