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futebol

Com Série A2 do Paulistão paralisada, lateral projeta ano do Juventus

Lateral-esquerdo titular da equipe da Mooca, Rubens quer o acesso para a elite do futebol paulista e aposta no período de treinos durante a pausa para buscar o objetivo no torneio...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 19:03
Crédito: Divulgação/Juventus
Com a parada dos jogos no estado de São Paulo, o Juventus não entra em campo há mais de 20 dias, porém o clube segue trabalhando forte para o restante da disputa da Série A2 do Paulistão, divisão de acesso à elite do futebol estadual. Lateral-esquerdo titular da equipe da Mooca, Rubens projeta um crescimento da equipe no campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 da Série A2 clicando aqui
GALERIA> Relembre as camisas três mais chocantes do futebol
Sexto colocado, ainda invicto e com apenas um gol tomado, o jogador comentou a campanha do Juventus até aqui.
- A temporada tem sido boa mas a segunda onda da pandemia deu uma freada na sequência do trabalho, apesar de estarmos treinando todos os dias e buscando evoluir, mas ainda é pouco. Fizemos três primeiros jogos bons, porém sem resultados positivos. Contra a Portuguesa Santista, um time forte e fora de casa, conseguimos sair com a vitória - disse.Sobre seu momento e a titularidade na Juventus, Rubens está contente com a evolução individual e coletiva durante os treinos nesta parada.
- Venho sendo regular, evoluindo muito no clube. Tenho certeza que com essa parada e muito trabalho, eu evolui bastante e o time também evoluiu. A partir do momento que voltar o futebol, tenho certeza que isso ficará nítido".
Já em relação ao restante do campeonato, o lateral projeta o crescimento da equipe de olho na conquista do acesso para a Série A1 do Paulistão.
- Nosso time é um time bom, um time jovem e que mostrou evolução a cada jogo. A temporada ainda é curta, foi proveitosa, mas a projeção é que seja melhor ainda. Estamos trabalhando para isso, compromissados e com atitude de vencedores. O trabalho individual de cada um constrói um coletivo forte.

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