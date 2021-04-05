Com Série A2 do Paulistão paralisada, lateral projeta ano do Juventus

Crédito: Divulgação/Juventus

Com a parada dos jogos no estado de São Paulo, o Juventus não entra em campo há mais de 20 dias, porém o clube segue trabalhando forte para o restante da disputa da Série A2 do Paulistão, divisão de acesso à elite do futebol estadual. Lateral-esquerdo titular da equipe da Mooca, Rubens projeta um crescimento da equipe no campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 da Série A2 clicando aqui

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Sexto colocado, ainda invicto e com apenas um gol tomado, o jogador comentou a campanha do Juventus até aqui.

- A temporada tem sido boa mas a segunda onda da pandemia deu uma freada na sequência do trabalho, apesar de estarmos treinando todos os dias e buscando evoluir, mas ainda é pouco. Fizemos três primeiros jogos bons, porém sem resultados positivos. Contra a Portuguesa Santista, um time forte e fora de casa, conseguimos sair com a vitória - disse.Sobre seu momento e a titularidade na Juventus, Rubens está contente com a evolução individual e coletiva durante os treinos nesta parada.

- Venho sendo regular, evoluindo muito no clube. Tenho certeza que com essa parada e muito trabalho, eu evolui bastante e o time também evoluiu. A partir do momento que voltar o futebol, tenho certeza que isso ficará nítido".

Já em relação ao restante do campeonato, o lateral projeta o crescimento da equipe de olho na conquista do acesso para a Série A1 do Paulistão.