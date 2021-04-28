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Com sequência no time titular do Audax, David Lucas afirma: 'Espero retribuir dentro de campo'

O volante acredita que a equipe voltou melhor depois da paralisação do Campeonato Paulista da Série A2...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 18:02
Crédito: Divulgação / Audax
Querendo se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A2, o Audax, conta com alguns jogadores que se destacaram até aqui na temporada. Dentre eles está o jovem David Lucas, que, nas últimas partidas, tem atuado entre os titulares. O volante quer aproveitar as oportunidades e também ajudar o time de Osasco a subir na tabela.
> Ajax homenageia Bob Marley em nova terceira camisa- Estou feliz pela sequência de jogos, o treinador junto com meus companheiros, tem me dado muita confiança para entrar em campo, espero retribuir dentro de campo e ajudar o Audax a conquistar os resultados positivos – disse o jovem.
Após a retomada da Série A2, a equipe de Osasco somou cinco pontos em quatro jogos. Dessa forma, na competição, o Audax totaliza seis pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela - duas posições acima do EC São Bernardo, primeiro time no Z2.
- Após a paralisação da competição, voltamos melhor, conquistamos pontos diante de equipes que estão brigando por classificação, vamos com cautela nos afastar da zona de rebaixamento e pensar no G8, esse é o objetivo do grupo -.
O Audax entra em campo novamente às 22h de quarta-feira, no estádio José Liberatti, contra a Portuguesa Santista, que ocupa a sexta colocação.

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