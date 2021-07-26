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Com sequência no Morumbi e clássico, São Paulo define programação da semana; veja

Tricolor tem partida contra o Vasco, na Copa do Brasil, além de jogar contra o Palmeiras no sábado, sendo que os dois duelos serão em casa. Semana será de extrema importância 
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Publicado em 26 de Julho de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 11:30
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo terá uma semana cheia, com jogo pela Copa do Brasil, diante do Vasco e clássico decisivo no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras. Depois de perder para o Flamengo, no Maracanã, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos. A semana começa com treinamento nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, na parte da manhã. A terça também será de atividades para o elenco visando a partida contra os cariocas.
A quarta-feira reserva duas atividades: um treinamento na parte da manhã, além do jogo contra o Vasco, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Morumbi. Essa prática no dia do jogo é comum na comissão técnica de Hernán Crespo.
+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilJá na quinta-feira, o elenco se reapresenta na parte da tarde, visando o clássico contra o Palmeiras. Na sexta, os comandados de Crespo realizarão um treinamento na parte da manhã.
No sábado, dia do Choque-Rei, mais um treinamento na parte da manhã e o jogo às 19h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O domingo será de folga para todo o elenco.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO
Segunda-feira (26/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Terça-feira (27/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Quarta-feira (28/07)TreinamentoCT da Barra Funda
São Paulo x Vasco - 21h30 - Ida das oitavas de final da Copa do BrasilEstádio do Morumbi
Quinta-feira (29/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Sexta-feira (30/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Sábado (31/07)TreinamentoCT da Barra Funda
São Paulo x Palmeiras - 19h - 14ª rodada do Campeonato BrasileiroEstádio do Morumbi
Domingo (01/08)Livre

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