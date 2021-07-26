Com sequência no Morumbi e clássico, São Paulo define programação da semana; veja

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

O São Paulo terá uma semana cheia, com jogo pela Copa do Brasil, diante do Vasco e clássico decisivo no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras. Depois de perder para o Flamengo, no Maracanã, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos. A semana começa com treinamento nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, na parte da manhã. A terça também será de atividades para o elenco visando a partida contra os cariocas.

A quarta-feira reserva duas atividades: um treinamento na parte da manhã, além do jogo contra o Vasco, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Morumbi. Essa prática no dia do jogo é comum na comissão técnica de Hernán Crespo.

+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilJá na quinta-feira, o elenco se reapresenta na parte da tarde, visando o clássico contra o Palmeiras. Na sexta, os comandados de Crespo realizarão um treinamento na parte da manhã.

No sábado, dia do Choque-Rei, mais um treinamento na parte da manhã e o jogo às 19h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O domingo será de folga para todo o elenco.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO

Segunda-feira (26/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Terça-feira (27/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Quarta-feira (28/07)TreinamentoCT da Barra Funda

São Paulo x Vasco - 21h30 - Ida das oitavas de final da Copa do BrasilEstádio do Morumbi

Quinta-feira (29/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Sexta-feira (30/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Sábado (31/07)TreinamentoCT da Barra Funda

São Paulo x Palmeiras - 19h - 14ª rodada do Campeonato BrasileiroEstádio do Morumbi