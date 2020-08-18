Com sequência, gols e vitória, Ricardo Goulart avalia início no Hebei: 'Feliz’

Nesta segunda-feira, Ricardo Goulart marcou mais um gol com a camisa do Hebei Fortune, da China. O atacante, que está emprestado pelo Guanghzou Evergrande, anotou o primeiro tento na vitória sobre o Tianjin Teda por 2 a 0. Ao fim da partida, ele comemorou o gol, mas também o início pela nova equipe.
- Estou muito feliz, pude voltar a marcar, fiz meu segundo com a camisa do Hebei e conquistamos a vitória, que era o mais importante. Minha intenção sempre foi essa, estar jogando, tendo uma sequência pra fazer o que eu mais gosto. E consegui isso aqui no Hebei, então estou muito feliz.
Ricardo Goulart se juntou ao Hebei Fortune no início desta temporada de Super Liga chinesa. Já são cinco jogos e dois gols marcados com a nova equipe. No entanto, antes disso, o último jogo de Goulart havia sido no Brasil, em 2019, quando vestia a camisa do Palmeiras.
- Ficamos um tempo sem poder jogar devido à pandemia. Aqui as regras foram bem rígidas, medidas de segurança, então ficamos mais tempo fora. Estava com saudades de jogar assim e fazer gols. Agora o foco é vencer o máximo de partidas e brigar lá em cima na tabela.
Na quinta colocação do grupo B, o Hebei Fortune volta a campo na próxima sexta-feira, 21, para enfrentar o Wuhan Zall, que está duas posições acima da tabela. A partida pode ser a chance da equipe de Ricardo Goulart entrar no G4 do seu grupo.