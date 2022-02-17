Com sequência de vitórias e marca importante, goleiro Bruno Brígido celebra bom momento em Portugal

Titular nas vitórias sobre Farense (4 a 1) e Académica de Coimbra (2 a 1), Bruno Brígido ultrapassou, na última semana, a marca de 60 jogos pelo Feirense. Com o goleiro presente em boa parte da campanha, os Fogaceiros possuem uma das melhores defesas da Liga Portugal 2.- Feliz por alcançar essa marca de jogos aqui no Feirense. Atuar na Europa é a realização de um sonho, de uma meta profissional, e é muito bom ver as coisas acontecendo. Sigo focado em ajudar o clube a conquistar os seus objetivos - destacou o jogador, de 30 anos, que tem contrato com os Fogaceiros até junho.

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Os feitos da última semana ajudam a ratificar o bom momento de Bruno Brígido no futebol português, onde atua desde 2018. Em 2020/21, o arqueiro viveu a sua temporada com mais jogos pelo Feirense. Ele esteve em 33 das 36 partidas disputadas pelo seu time. Além disso, foi eleito um dos melhores goleiros da Liga Portugal 2 no ranking do jornal Record.

- A temporada passada foi muito boa. Pude ter uma sequência de jogos, algo fundamental, e consegui ajudar a equipe. Também espero encerrar essa época com bons números, e vou trabalhar muito por isso - avaliou o atleta, revelado pelo Criciúma e que no Brasil ainda atuou por clubes como Coritiba e Guarani.

O Feirense ocupa a parte de cima da tabela na Liga Portugal 2, e com Bruno Brígido como titular, venceu três dos últimos quatro jogos no torneio. O próximo desafio está marcado para domingo (20), em casa, contra o Rio Ave.

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Titular nas vitórias sobre Farense (4 a 1) e Académica de Coimbra (2 a 1), Bruno Brígido ultrapassou, na última semana, a marca de 60 jogos pelo Feirense. Com o goleiro presente em boa parte da campanha, os Fogaceiros possuem uma das melhores defesas da Liga Portugal 2.