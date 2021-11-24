Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com sequência de jogos no Morumbi, São Paulo tem campanha de Z-4 como mandante

Tricolor possui apenas a 17ª melhor campanha jogando em casa, com cinco vitórias, oito empates e três derrotas em 16 partidas até aqui no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 08:00
O São Paulo entrará em uma decisiva no Campeonato Brasileiro. Na 14ª colocação, com 41 pontos, o Tricolor terá dois jogos seguidos como mandante: Athletico-PR e Sport. No entanto, jogar em casa não vem sendo trunfo do clube nessa edição do torneio nacional. Isso porque o São Paulo é apenas o 17º melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos em 16 jogos. Até aqui, são cinco vitórias, oito empates e três derrotas. O Tricolor só tem campanha melhor como mandante do que Atlético-GO (21), Sport (20) e Chapecoense (6). Dessas equipes, os dois últimos estão na zona de rebaixamento da competição.
Desde a chegada de Rogério Ceni, o São Paulo jogou quatro jogos no Morumbi, com duas vitórias (Corinthians e Internacional), um empate (Ceará) e uma derrota (Flamengo). A equipe busca a recuperação em casa após perder para o Rubro-Negro por 4 a 0, no Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Para essa partida importante diante do Furacão, a diretoria são-paulina resolveu abaixar os preços dos ingressos. Já foram vendidos 16 mil antecipadamente. Se depender do histórico contra o Athletico-PR no Morumbi, o torcedor são-paulino pode ficar esperançoso.
O São Paulo perdeu apenas duas vezes para o Furacão neste século em casa. Na história, foram disputadas 30 partidas, com 17 vitórias do Tricolor, nove empates e quatro derrotas
JOGOS DO SÃO PAULO EM CASA NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2021
São Paulo 0 x 0 Fluminense ​São Paulo 1 x 1 ChapecoenseSão Paulo 2 x 2 Cuiabá São Paulo 1 x 2 Red Bull BragantinoSão Paulo 1 x 0 BahiaSão Paulo 0 x 1 Fortaleza São Paulo 0 x 0 PalmeirasSão Paulo 2 x 1 Grêmio São Paulo 2 x 1 Atlético-GOSão Paulo 0 x 0 Atlético-MG ​São Paulo 0 x 0 América-MGSão Paulo 1 x 1 SantosSão Paulo 1 x 1 CearáSão Paulo 1 x 0 CorinthiansSão Paulo 1 x 0 Internacional São Paulo 0 x 4 Flamengo
Crédito: SãoPaulotemnúmerosruinsnoMorumbinesteCampeonatoBrasileiro(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados