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futebol

Com semana longe de casa, São Paulo define programação; Confira

Tricolor ficará cinco dias fora da cidade de São Paulo, treinando no CT do Fluminense e fazendo três viagens. Equipe terá decisão na Copa do Brasil e jogo do Brasileirão...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:37
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Com jogos importantes pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, o São Paulo definiu sua programação para a semana. No cronograma estabelecido, a delegação são-paulina deve ficar longe de São Paulo por quase uma semana inteira, com duas viagens e treinos no Rio de Janeiro. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O São Paulo se reapresentou nessa segunda-feira (2), no CT da Barra Funda, iniciando as preparações para enfrentar o Vasco, na quarta-feira (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Com a partida marcada para ser disputada em São Januário, a delegação do Tricolor embarca para o Rio de Janeiro na terça-feira (3), no período da tarde. Antes da viagem, pela manhã, o time treinará no CT da Barra Funda, encerrando o preparo para o duelo com o Vasco.
Na quarta-feira (4), o elenco fará uma ativação às 12h, no hotel, e entrará em campo às 21h30, no Estádio São Januário, para decidir as oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo chega com uma boa vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, no Morumbi.
Na quinta-feira (5), o time treinará no CT do Fluminense pelo período da tarde, e, na sexta-feira (6), trainará novamente no mesmo local, mas pela manhã, pois viaja para Curitiba no período da tarde, para enfrentar o Athlético Paranaense.
O jogo será disputado na Arena da Baixada, no sábado (7), às 18h, e marca a 15ª rodada do Brasileirão. Como de costume nos dias de jogos, o São Paulo fará uma ativação no hotel, pelo período da manhã.
Após o jogo, o time retorna para São Paulo, onde iniciará, no domingo (8), a preparação para enfrentar o Palmeiras, pelas quartas de final Libertadores, na terça-feira (10).Ficando cinco dias fora de casa, o Tricolor dará início a um período de jogos importantes. Com decisões nas duas copas que disputa e jogos cruciais para a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o mês de agosto promete ser uma prova de fogo para o São Paulo.

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