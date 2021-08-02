Com semana longe de casa, São Paulo define programação; Confira

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Com jogos importantes pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, o São Paulo definiu sua programação para a semana. No cronograma estabelecido, a delegação são-paulina deve ficar longe de São Paulo por quase uma semana inteira, com duas viagens e treinos no Rio de Janeiro. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo se reapresentou nessa segunda-feira (2), no CT da Barra Funda, iniciando as preparações para enfrentar o Vasco, na quarta-feira (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com a partida marcada para ser disputada em São Januário, a delegação do Tricolor embarca para o Rio de Janeiro na terça-feira (3), no período da tarde. Antes da viagem, pela manhã, o time treinará no CT da Barra Funda, encerrando o preparo para o duelo com o Vasco.

Na quarta-feira (4), o elenco fará uma ativação às 12h, no hotel, e entrará em campo às 21h30, no Estádio São Januário, para decidir as oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo chega com uma boa vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, no Morumbi.

Na quinta-feira (5), o time treinará no CT do Fluminense pelo período da tarde, e, na sexta-feira (6), trainará novamente no mesmo local, mas pela manhã, pois viaja para Curitiba no período da tarde, para enfrentar o Athlético Paranaense.

O jogo será disputado na Arena da Baixada, no sábado (7), às 18h, e marca a 15ª rodada do Brasileirão. Como de costume nos dias de jogos, o São Paulo fará uma ativação no hotel, pelo período da manhã.