Com semana cheia, São Paulo se prepara para encarar Atlético-GO

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc.net

O São Paulo realizou mais um treinamento na manhã desta quarta-feira (27), de olho no confronto diante do Atlético-GO, às 16h, em Goiânia, pela 33ª rodada do Brasileirão. Sob forte calor, o time contou novamente com as presenças de Hernanes e Gabriel Sara, que treinaram no campo.

O volante se recuperou da Covid-19 e voltou aos treinamentos na última terça-feira (26). Já o meia teve uma indisposição e ficou de fora no empate contra o Coritiba, mas já está à disposição do técnico Fernando Diniz. Com isso, o Tricolor tem praticamente todos os jogadores disponíveis para a partida. A equipe realizará ainda mais três treinamentos antes de embarcar para Goiânia, no sábado. Nesta quarta, foi divulgado que nenhum jogador testou positivo para Covid-19. Novos testes serão realizados na sexta-feira.

Caso não haja nenhum imprevisto, o São Paulo deve ir a campo contra o Atlético-GO com: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.