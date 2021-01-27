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Com semana cheia, São Paulo se prepara para encarar Atlético-GO

Sob forte calor, elenco treinou na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda, de olho em confronto decisivo na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 15:46

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:46

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo realizou mais um treinamento na manhã desta quarta-feira (27), de olho no confronto diante do Atlético-GO, às 16h, em Goiânia, pela 33ª rodada do Brasileirão. Sob forte calor, o time contou novamente com as presenças de Hernanes e Gabriel Sara, que treinaram no campo.
O volante se recuperou da Covid-19 e voltou aos treinamentos na última terça-feira (26). Já o meia teve uma indisposição e ficou de fora no empate contra o Coritiba, mas já está à disposição do técnico Fernando Diniz. Com isso, o Tricolor tem praticamente todos os jogadores disponíveis para a partida. A equipe realizará ainda mais três treinamentos antes de embarcar para Goiânia, no sábado. Nesta quarta, foi divulgado que nenhum jogador testou positivo para Covid-19. Novos testes serão realizados na sexta-feira.
Caso não haja nenhum imprevisto, o São Paulo deve ir a campo contra o Atlético-GO com: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.
O Tricolor é o segundo colocado, com 58 pontos, quatro abaixo do líder Internacional. A equipe de Diniz, pressionado no cargo, está com sies jogos sem vencer e quer a reabilitação para encostar novamente na liderança.

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