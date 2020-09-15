Com seis gols no primeiro tempo, Real Madrid vence Getafe em amistoso antes da estreia na La Liga

Em amistoso para se preparar para a estreia da La Liga, o Real Madrid goleou o Getafe por 6 a 0. Karim Benzema foi o destaque da partida e marcou quatro gols, enquanto Sergio Ramos e Arribas completaram o largo placar.

Todos os seis gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Benzema ainda continua sendo o craque e a referência da equipe comandada por Zinedine Zidane.O Real Madrid não transmitiu a partida e não deixou que a imprensa entrasse no centro de treinamento do clube. No domingo (20), os merengues enfrentam a Real Sociedad, às 16h (horário de Brasília), pela estreia na La Liga 20/21.