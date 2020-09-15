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Com seis gols no primeiro tempo, Real Madrid vence Getafe em amistoso antes da estreia na La Liga

Todos os gols do clube merengue foram marcados na primeira etapa.
Benzema foi o destaque, balançando a rede em quatro oportunidades...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 10:21

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 10:21
Crédito: Divulgação/Real Madrid
Em amistoso para se preparar para a estreia da La Liga, o Real Madrid goleou o Getafe por 6 a 0. Karim Benzema foi o destaque da partida e marcou quatro gols, enquanto Sergio Ramos e Arribas completaram o largo placar.
Todos os seis gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Benzema ainda continua sendo o craque e a referência da equipe comandada por Zinedine Zidane.O Real Madrid não transmitiu a partida e não deixou que a imprensa entrasse no centro de treinamento do clube. No domingo (20), os merengues enfrentam a Real Sociedad, às 16h (horário de Brasília), pela estreia na La Liga 20/21.

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