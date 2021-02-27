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Com seis desfalques, Corinthians encerra preparação para a estreia no Paulistão; veja provável time

Vitinho, Fagner, Luan, Jô, Otero e Fábio Santos estão fora do duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h, em Bragança. Timão estará bem modificado...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 18:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde deste sábado, o Corinthians encerrou sua preparação e está pronto para a estreia no Campeonato Paulista de 2021, que será neste domingo, às 18h, no Estádio Nabi Abi Chedid, contra o Red Bull Bragantino. No entanto, o time entrará em campo com seis desfalques entre reservas e titulares.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
O técnico Vagner Mancini comandou um treinamento tático, na tarde deste sábado, de olho na preparação da equipe que inicia a partida. A atividade contou com movimentação ofensiva e defensiva, e repetições de bola parada.
Ao mesmo tempo, o treinador teve que lidar com uma série de baixas no elenco. Uma delas é a do meia Vitinho, recém-promovido aos profissionais, que testou positivo para a Covid-19, está isolado e assintomático, acompanhado pelo departamento médico do clube. Ele deverá voltar entre dez e 15 dias.Mas não para por aí. O lateral-direito Fagner se recupera de um estiramento na coxa direita, enquanto o meia Luan trata tendinite no joelho. Ambos ainda não estão à disposição para a partida. Jô e Otero também serão desfalques por conta de dores na coxa. Por fim, o lateral-esquerdo Fábio Santos também estará ausente, pois será preservado devido à sequência de jogos.
Por outro lado, Gustavo Mosquito está recuperado de dores no joelho e está relacionado para o duelo com o RB. Dos 23 jogadores que viajam ainda nesta noite para Bragança, dez são originários da base corintiana, o que já demonstra um pouco do que será a filosofia da diretoria atual para a temporada 2021.
Um provável Timão para a estreia no Paulistão é: Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Cantillo (Ramiro); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel. Lembrando que Piton é o único lateral de origem disponível para esta primeira rodada do estadual. Lateral direita terá improviso.
Confira a lista de relacionados do Corinthians para este domingo:
Goleiros: Cássio, Guilherme Castellani e Matheus DonelliLateral: Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e Raul GustavoMeio-campistas: Gabriel, Xavier, Roni, Cantillo, Ramiro, Camacho, Araos, Mateus Vital, Cazares, Gabriel Pereira e Matheus AraújoAtacantes: Gustavo Silva, Léo Natel, Cauê, e Rodrigo Varanda

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