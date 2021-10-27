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Com segundo pior ataque, São Paulo marcou mais de um gol em apenas cinco jogos no Brasileirão

Tricolor soma apenas 22 gols marcados em 28 jogos. Clube do Morumbi fez mais de um gol somente contra Cuiabá, Internacional, Athletico-PR, Grêmio e Atlético-GO...
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Publicado em 

27 out 2021 às 11:00

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 11:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo tentará nas próximas partidas melhorar o seu ataque no Campeonato Brasileiro. Em 28 jogos na competição, o clube do Morumbi marcou apenas 22 gols, sendo o segundo pior ataque do torneio, atrás apenas do Sport. O baixo número de gols marcados reflete nos placares do São Paulo neste Brasileirão. Nas 28 partidas, o Tricolor marcou mais de um gol somente em cinco, no empate contra Cuiabá (2 a 2) e nos triunfos sobre Internacional (2 a 0), Athletico-PR (2 a 1), Grêmio (2 a 1) e Atlético-GO (2 a 1).
Além do mais, o time não fez mais de dois gols em um jogo até aqui neste Campeonato Brasileiro. Para efeito de comparação, no Brasileiro do ano passado, o São Paulo fez três gols ou mais em oito jogos. Naquela ocasião, o time terminou o torneio com 59 gols marcados.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Com 28 jogos no Brasileiro 2020, o São Paulo, na época comandado por Fernando Diniz, tinha 49 gols feitos, média de 1,75 gols por jogo. Já nesse ano, são 22 tentos em 28 partidas, média de 0,78 gols por partida.
TODOS OS JOGOS QUE O SÃO PAULO FEZ MAIS DE UM GOL NESSE BRASILEIROSão Paulo 2 x 2 Cuiabá - 6ª rodadaInternacional 0 x 2 São Paulo - 10ª rodadaAthletico-PR 1 x 2 São Paulo - 15ª rodadaSão Paulo 2 x 1 Grêmio - 16ª rodadaSão Paulo 2 x 1 Atlético-GO - 21ª rodada

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