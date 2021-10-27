Com segundo pior ataque, São Paulo marcou mais de um gol em apenas cinco jogos no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo tentará nas próximas partidas melhorar o seu ataque no Campeonato Brasileiro. Em 28 jogos na competição, o clube do Morumbi marcou apenas 22 gols, sendo o segundo pior ataque do torneio, atrás apenas do Sport. O baixo número de gols marcados reflete nos placares do São Paulo neste Brasileirão. Nas 28 partidas, o Tricolor marcou mais de um gol somente em cinco, no empate contra Cuiabá (2 a 2) e nos triunfos sobre Internacional (2 a 0), Athletico-PR (2 a 1), Grêmio (2 a 1) e Atlético-GO (2 a 1).

Além do mais, o time não fez mais de dois gols em um jogo até aqui neste Campeonato Brasileiro. Para efeito de comparação, no Brasileiro do ano passado, o São Paulo fez três gols ou mais em oito jogos. Naquela ocasião, o time terminou o torneio com 59 gols marcados.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Com 28 jogos no Brasileiro 2020, o São Paulo, na época comandado por Fernando Diniz, tinha 49 gols feitos, média de 1,75 gols por jogo. Já nesse ano, são 22 tentos em 28 partidas, média de 0,78 gols por partida.