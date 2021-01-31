Com segundo hat-trick seguido, Ciel se firma como o artilheiro de 2021

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O jogador que mais fez gols em 2021 é do Caucaia. Maior artilheiro da história do clube, com 35 gols, Ciel mostrou que segue em alta e conhecedor do caminho das redes em seu retorno. Destaque da equipe na vitória sobre o Floresta, pela Copa Fares Lopes, o goleador marcou o seu segundo hat trick consecutivo e chegou à incrível marca de nove gols em apenas cinco partidas neste ano.

A média de quase dois gols por jogo (1,8, precisamente) coloca o atacante de 38 anos como o jogador que mais balançou a rede nesse inicio de ano. O grande rendimento do veterano ajudou a colocar o Caucaia entre as quatro melhores equipes do torneio estadual - que dá vaga à Copa do Brasil-2021.

- Trabalho muito todos os dias para viver um momento como esse. Estou me sentindo muito bem no aspecto físico e agradeço a Deus, minha família, os meus companheiros e comissão técnica por tudo o que vem acontecendo comigo aqui no Caucaia - disse.

Artilheiro do futebol cearense em 2019, com 20 gols marcados, Ciel aproveitou a oportunidade para projetar a partida diante do Ferroviário, adversário pelas semifinais da competição. O primeiro confronto será disputado nesta terça-feira, às 15h30, no Raimundão (Caucaia).