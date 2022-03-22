Com São Paulo nas quartas, Rogério Ceni busca seu primeiro Paulista como técnico

Com o São Paulo classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e com foco em passar para a próxima fase, o técnico Rogério Ceni enxerga momento como chance de garantir seu primeiro título na competição como treinador.Em sua passagem como jogador no Tricolor paulista, como goleiro e considerado até hoje como ídolo, Ceni conseguiu conquistar três Campeonatos Paulistas.

Vestindo a camisa da equipe por 25 anos, o atual treinador da equipe garantiu as conquistas de 1998, contra o Corinthians, em 2000, contra o Santos e em 2005, quando o campeonato foi disputado no formato de pontos corridos e o São Paulo já conseguiu o título faltando duas rodadas para o término do torneio, com o empate em 0 a 0 contra o Santos.

O ex-goleiro do Tricolor se aposentou em 2015, porém, optou em seguir carreira no futebol, só que dessa vez como técnico. Em novembro de 2016, foi anunciado à equipe como treinador, porém, não conquistou nenhum título e foi demitido após uma derrota contra o Flamengo, no Brasileirão, em julho de 2017.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogosSeu segundo comando como técnico foi pelo Fortaleza, em 2018, e contou com a sua renovação de contrato para 2019 também, ano em que garantiu seu primeiro estadual como treinador. Na ocasião, a equipe nordestina venceu o Campeonato Cearense após vitória nos dois jogos da final sobre o Ceará.

Após sua rescisão, treinou o Cruzeiro e novamente o Fortaleza, porém, em novembro de 2020 assumiu o Flamengo. Além de ter conquistado o Campeonato Brasileiro do mesmo ano, conquistou seu segundo estadual, desta vez pelo Campeonato Carioca, em maio de 2021, após derrotar o Fluminense por 3 a 1.Depois de deixar o comando da equipe do Rio de Janeiro, em julho de 2021, Ceni voltou para cumprir sua segunda passagem no São Paulo, em outubro de 2021, após a queda de Hernán Crespo, responsável por romper um jejum de estaduais que o Tricolor paulista manteve desde 2005.Agora, o atual treinador da equipe tem como foco garantir seu primeiro Paulistão como técnico. O começo da temporada 2022 foi um pouco complicado para Ceni, que não conseguiu vencer os três primeiros jogos da competição.

Porém, a situação da equipe melhorou após garantir sua primeira vitória, contra o Santo André, na quarta rodada, além de ter conseguido uma sequência de sete jogos sem derrotas. O Tricolor perdeu para o Palmeiras, no terceiro clássico disputado na competição.Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar as quartas de finais do Paulistão 2022. O jogo único será contra o São Bernardo, nesta terça-feira (20), às 20h30, no Estádio do Morumbi.