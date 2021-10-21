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Com salários atrasados, jogadores do Botafogo adotam lei do silêncio

Diretoria do Alvinegro deve três meses de direitos de imagem a jogadores do elenco, que não darão entrevistas coletivas ou exclusivas até que situação seja resolvida...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 12:11

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 12:11

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nem tudo é um mar de rosas no Botafogo. Apesar da goleada sobre o Brusque pela Série B do Brasileirão, os jogadores resolveram adotar uma lei do silêncio por conta de salários atrasados. Portanto, atletas não farão entrevistas coletivas ou exclusivas com a imprensa até que a situação seja resolvida.+ Rafael Navarro, do Botafogo, chega a 20 participações de gols na Série B e encosta na artilharia
O clube deve três meses de direitos de imagem para o elenco. Vale lembrar que nem todos os jogadores recebem este valor - a maioria do plantel, inclusive, tem os vencimentos formados apenas por CLT. Mesmo assim, todos se uniram pela causa.
A decisão foi tomada na madrugada de quarta-feira para esta quinta-feira, após a vitória sobre o Brusque. A notícia foi divulgada primeiramente pelo "Ge". Ao veículo, os jogadores divulgaram uma carta sobre o protesto."Em virtude de acordos não cumpridos e atrasos salariais, nós, atletas e comissão técnica, comunicamos que não concederemos entrevistas até uma solução definitiva. Esperamos uma solução da diretoria sobre o ocorrido e não descartamos outras medidas até o fim de semana.
A instituição Botafogo e sua Gloriosa torcida, nossa gratidão por todo apoio que tem nos passado. Nosso empenho e dedicação máxima será sempre por vocês.
Elenco do Botafogo."

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