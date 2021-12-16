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Com saídas, Grêmio reduz em R$ 2 milhões os gastos com salários

Tricolor iniciou um processo de limpeza no elenco e trabalha para equilibrar as contas; receitas do clube irão diminuir com a queda para a Série B...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 15:41

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 15:41

Na noite da última quarta-feira (15), o Grêmio deu início à limpa dentro do seu elenco e optou pelas saídas dos laterais Rafinha e Cortez e do atacante Diego Souza.
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A ideia da diretoria é trabalhar forte nos próximos dias e enxugar ao máximo a sua folha salarial para a disputa da Série B.
De acordo com as informações do UOL Esporte, a saída do trio juntamente com Victor Ferraz, Léo Pereira e Luiz Fernando, faz o clube enxugar sua folha salarial em R$ 2 milhões.
Outras saídas
Tudo indica que Douglas Costa, principal reforço do Grêmio para a temporada, também deve sair do clube. O jogador tem um alto salário e a diretoria já manifestou que não consegue arcar com os custos fora da elite.
Crédito: DiegoSouzadeixouoGrêmionaúltimaquarta-feira(Foto:RicardoRimoli/Lancepress!

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