Com saídas, Crespo tem ataque reformulado no São Paulo

Um dos setores com mais mudanças no São Paulo nesta temporada é o ataque da equipe. Com as saídas de Tréllez, Carneiro e Toró, o Tricolor teve diversas mudanças em relação ao setor ofensivo da última temporada. Isso sem falar na saída de Brenner, que foi vendido ainda no início deste ano ao FC Cincinnati.
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Para as reposições, o novo técnico Hernán Crespo ganhou os reforços de Bruno Rodrigues e Éder. O primeiro já estreou, enquanto o ítalo-brasileiro espera o estadual ser retomado para ter uma chance de estar à disposição da comissão técnica do clube do Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O recorte é ainda maior se pegarmos desde o começo da temporada de 2020 para esse ano. Nada menos que sete atacantes deixaram o Tricolor. No ano passado, o Tricolor começou a temporada com 13 jogadores ofensivos, como pontas e centroavantes: Toró, Éverton, Rojas, Antony, Helinho, Galeano, Paulinho Bóia, Alexandre Pato, Pablo, Brenner, Tréllez, Carneiro e Fabinho. Vale ressaltar que Luciano chegou somente no meio do ano.No elenco de Hernán Crespo, o São Paulo tem como atacantes e pontas: Rojas, Paulinho Bóia, Galeano, Luciano, Tréllez, Pablo, além dos recém-chegados Bruno Rodrigues e Éder. Entre os titulares, Luciano se firmou como destaque e Pablo vem tendo chances com o treinador argentino.
Segundo apurado pelo LANCE!, as contratações para o setor ofensivo não são prioridade no momento. A diretoria acredita que a comissão técnica tem opções para o ataque. A situação pode mudar caso surja alguma oportunidade de mercado, como foi a contratação do meia William, que estava no futebol mexicano.