Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com saída de Barroca, Rodrigo Chagas dirigirá Vitória contra o CRB

Treinador que estava na equipe desde o início do mês de outubro deixou o clube para comandar um de seus ex-clubes, o Botafogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 15:00

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 15:00

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória
Tendo ficado sem treinador de maneira repentina com a saída de Eduardo Barroca rumo ao Botafogo, o Vitória recorreu ao comandante de uma das categorias de base, Rodrigo Chagas, para ser a figura na beira do gramado diante do CRB, às 18h30, no Barradão.
Em palavras veiculadas pelo site oficial do Leão da Barra, o ex-jogador do clube e que fez parte do plantel vice-campeão do Brasileirão em 1993 fez os devidos agradecimentos a diretoria e também sua ideia de avançar com o trabalho até o acesso:
- Quero agradecer a oportunidade de assumir o clube o qual tenho todas as origens e me faz retroagir no tempo quando iniciei como atleta e hoje poder estar à frente desse clube. Essa oportunidade que agora está sendo dada através do presidente Paulo Carneiro, pelo qual tenho um carinho muito grande e um respeito.
- Espero poder realizar um grande trabalho, fazer com que os atletas entendam a minha filosofia e minha ideia de jogo para que a gente possa colocar o Vitória num plano alto, num plano gigante, que todos nós desejamos, sempre buscando colocar o Vitória na primeira divisão - acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados