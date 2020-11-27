Com saída de Barroca, Rodrigo Chagas dirigirá Vitória contra o CRB

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória

Tendo ficado sem treinador de maneira repentina com a saída de Eduardo Barroca rumo ao Botafogo, o Vitória recorreu ao comandante de uma das categorias de base, Rodrigo Chagas, para ser a figura na beira do gramado diante do CRB, às 18h30, no Barradão.

Em palavras veiculadas pelo site oficial do Leão da Barra, o ex-jogador do clube e que fez parte do plantel vice-campeão do Brasileirão em 1993 fez os devidos agradecimentos a diretoria e também sua ideia de avançar com o trabalho até o acesso:

- Quero agradecer a oportunidade de assumir o clube o qual tenho todas as origens e me faz retroagir no tempo quando iniciei como atleta e hoje poder estar à frente desse clube. Essa oportunidade que agora está sendo dada através do presidente Paulo Carneiro, pelo qual tenho um carinho muito grande e um respeito.