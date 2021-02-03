Com saida de André Villas Boas, Jorge Sampaoli entra na mira do Olympique de Marselha

O técnico Jorge Sampaoli segue valorizado no mundo do futebol. O treinador do Atlético-MG entrou no radar do Olympique de Marselha, da França. O clube francês está sem comandante desde a saída de André Villas Boas. A primeira informação foi veiculada pelo repórter Vinícius Nicoletti, do grupo Disney, e confirmada pelo L!. O técnico alvinegro tem sido alvo com frequência de sondagens com o seu nome, como ocorreu em 2020, quando a seleção colombiana, que demitiu Carlos Queiroz e, teria posto o argentino em sua lista de contratações. Os colombianos acabaram fechando com Reinaldo Rueda. Outra especulação aconteceu sobre uma possível ida para Al Nassr, da Arábia Saudita.

VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO GALO NA SÉRIE A Sampaoli ainda tem de encerrar a participação do Galo na reta final do Brasileirão, em que a equipe mineira ainda sonha com o título. Daí, uma saída agora seria surpresa, pois o projeto apresentado pelo clube é contar com o treinador para uma jornada longa. E, com a classificação quase certa para a Libertadores de 2021, deixar o alvinegro seria interromper um investimento alto do clube. Jorge Sampaoli tem contrato com o Atlético até o fim de 2021 e a atual diretoria pretende renovar o vínculo até o de 2022, pensando em ter um elenco forte sob seu comando, para a inauguração da Arena MRV, prevista para o ano que vem.