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Com SAF em pauta, VP Geral representa o Botafogo no Congresso Nacional de Direito Desportivo

Com assunto que envolve projeto que pode facilitar a chegada do clube-empresa, Vinícius Assumpção foi o nome do Alvinegro no evento realizado nesta sexta-feira...
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Publicado em 

03 dez 2021 às 18:28

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 18:28

Com um projeto à parte para profissionalizar o departamento de futebol, o Botafogo tem interesse em qualquer projeto que possa ter a ver com o assunto. Nesta sexta-feira, Vinícius Assumpção, vice-presidente geral do clube, participou do II Congresso Nacional de Direito Desportivo.+ Permanências de Vitor Marinho e Vitinho no Botafogo dependem de venda de Marcelo Benevenuto
O evento foi organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT-RJ) e o executivo foi o representante do Botafogo na convenção. O evento foi liderado pela Escola de Magistratura e coordenado pelo Desembargador Leonardo Pacheco.
Entre os temas, ligados ao Direito Esportivo, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi colocada à tona. Vale lembrar que o Alvinegro, a partir das mudanças das leis do Brasil, tem interesse nesse modelo para virar um clube-empresa - inclusive, o Glorioso tem uma parceria com a XP para buscar investidores fora do Brasil.
Além de Vinicius Assumpção, o advogado do Botafogo Pedro Capanema também esteve presente.
Crédito: ViníciusAssumpção,vice-presidentedoBotafogo,aocentro(Foto:Divulgação

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