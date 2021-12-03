Com SAF em pauta, VP Geral representa o Botafogo no Congresso Nacional de Direito Desportivo

Com um projeto à parte para profissionalizar o departamento de futebol, o Botafogo tem interesse em qualquer projeto que possa ter a ver com o assunto. Nesta sexta-feira, Vinícius Assumpção, vice-presidente geral do clube, participou do II Congresso Nacional de Direito Desportivo.+ Permanências de Vitor Marinho e Vitinho no Botafogo dependem de venda de Marcelo Benevenuto

O evento foi organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT-RJ) e o executivo foi o representante do Botafogo na convenção. O evento foi liderado pela Escola de Magistratura e coordenado pelo Desembargador Leonardo Pacheco.

Entre os temas, ligados ao Direito Esportivo, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi colocada à tona. Vale lembrar que o Alvinegro, a partir das mudanças das leis do Brasil, tem interesse nesse modelo para virar um clube-empresa - inclusive, o Glorioso tem uma parceria com a XP para buscar investidores fora do Brasil.

Além de Vinicius Assumpção, o advogado do Botafogo Pedro Capanema também esteve presente.