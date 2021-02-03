Com Rui Costa, Casares forma nova diretoria de futebol do São Paulo; veja como ficou

Crédito: SIRLI FREITAS/CHAPECOENSE

Esta quarta-feira (03), marca o encerramento definitivo da 'Era Leco' no São Paulo. Isso porque, com as despedidas do técnico Fernando Diniz e do gerente Raí na última terça-feira (02), o novo executivo Rui Costa começa a frequentar o CT da Barra Funda, juntamente com o início do técnico interino Vizolli.

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Portanto, o presidente Julio Casares definiu a sua diretoria de futebol do São Paulo: farão parte dela Carlos Belmonte, conselheiro e diretor de futebol, o coordenador técnico Muricy Ramalho e outros dois conselheiros: Nelson Marques Ferreira e Fernando 'Chapecó'.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Em entrevista coletiva, Casares deu mais detalhes de como será o trabalho de Rui Costa no Tricolor.

- Ele é um gerente-executivo, vai executar a tarefa de negociar e seguir fielmente o que for determinado para a área de futebol. Terá seus poderes, sim, nas negociações, mas os jogadores identificados por nós, pela diretoria de futebol, é o que ele vai seguir como desafio - afirmou. Trazido em janeiro do Athletico, Marcos Biasotto será o responsável por Cotia e realizar a integração dos jovens com o elenco profissional.