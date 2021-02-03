AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Rui Costa, Casares forma nova diretoria de futebol do São Paulo; veja como ficou
futebol

Com Rui Costa, Casares forma nova diretoria de futebol do São Paulo; veja como ficou

Novo executivo de futebol substitui Raí, que se despediu do elenco na última terça-feira (02). Belmonte, Muricy e dois conselheiros complementam o novo 'organograma'...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 12:06
Crédito: SIRLI FREITAS/CHAPECOENSE
Esta quarta-feira (03), marca o encerramento definitivo da 'Era Leco' no São Paulo. Isso porque, com as despedidas do técnico Fernando Diniz e do gerente Raí na última terça-feira (02), o novo executivo Rui Costa começa a frequentar o CT da Barra Funda, juntamente com o início do técnico interino Vizolli.
Torcedores do São Paulo querem André Villas-Boas: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
Portanto, o presidente Julio Casares definiu a sua diretoria de futebol do São Paulo: farão parte dela Carlos Belmonte, conselheiro e diretor de futebol, o coordenador técnico Muricy Ramalho e outros dois conselheiros: Nelson Marques Ferreira e Fernando 'Chapecó'.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Em entrevista coletiva, Casares deu mais detalhes de como será o trabalho de Rui Costa no Tricolor.
- Ele é um gerente-executivo, vai executar a tarefa de negociar e seguir fielmente o que for determinado para a área de futebol. Terá seus poderes, sim, nas negociações, mas os jogadores identificados por nós, pela diretoria de futebol, é o que ele vai seguir como desafio - afirmou. Trazido em janeiro do Athletico, Marcos Biasotto será o responsável por Cotia e realizar a integração dos jovens com o elenco profissional.
A primeira missão do grupo já está clara: contratar um novo técnico para substituir Fernando Diniz. Conforme o LANCE! publicou nesta manhã, o clube tem como prioridade um técnico estrangeiro, mas não fecha os olhos para o mercado nacional. O que pesa, no entanto, é a questão financeira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MPF pede reformas nas escolas Divino Espírito Santo, Nova Vista, Dilô Barbosa, Córrego do Chiado e São Jorge, em São Mateus.
MPF cobra reforma de cinco escolas quilombolas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Por que Andy Burnham, prestes a se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido, é considerado um enigma até para os britânicos
Imagem de destaque
'Minha mãe me deixou doente de propósito durante anos, até que um médico a desmascarou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados