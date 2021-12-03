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Com Rogério Ceni, São Paulo finaliza mais, mas peca na eficiência; veja números

Em onze jogos sob o seu comando, Tricolor tem números melhores em chutes, mas piores em gols marcados. Além disso, quase metade das partidas com Ceni não tiveram tentos...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 12:00

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 12:00

O São Paulo com Rogério Ceni segue em dificuldades para marcar gols. Apesar de ter demonstrado melhora nos números de finalizações, a falta de pontaria, que já era um problema na Era Crespo, continua sob o comando do ex-goleiro são-paulino. De acordo com o 'Footstats', o Tricolor melhorou na quantidade de chutes. Se com Crespo em 25 jogos eram dez finalizações por partida, com Rogério Ceni em 11 jogos, esse número pulou para 13,3. No entanto, a eficiência segue sendo o 'calcanhar de Aquiles' da equipe.
Aliás, esse número da eficiência piorou com Ceni. Se antes o São Paulo precisava de 12,5 chutes para marcar um gol, esse número cresceu para 18,3 finalizações a cada gol são-paulino. Em 11 jogos com Rogério Ceni, cinco deles o Tricolor não marcou.
VEJA A TABELA E SIMULE AS RODADAS FINAIS DO BRASILEIRÃO Precisando vencer para afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento, o São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (06), quando enfrentará o Juventude, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 12º colocado, com 45 pontos conquistados.
Crédito: SãoPaulocontinuapecandonaeficiênciadasfinalizações(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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