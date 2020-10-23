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Com Richarlison, Neymar e cia, Tite anuncia convocação da Seleção

Brasil enfrenta Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 12:40

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:40

Neymar comemora um dos gols ao lado de Richarlison
Neymar e Richrlison marcaram na vitória do Brasil sobre o Peru em Lima Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Dando continuidade ao projeto Copa do Mundo de 2022, Tite convocou a Seleção Brasileira na manhã desta sexta-feira (23), na sede da CBF, para os jogos contra Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias. Os destaques ficam para  o capixaba Richarlison, mais uma vez na lista, e para as duplas de Palmeiras e Flamengo, com as novas chamadas de Weverton, Gabriel Menino, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que estiveram nas primeiras rodadas, além do retorno de Vinícius Júnior, do Real Madrid. 
Próximo de estar recuperado de lesão no no ombro esquerdo, Alisson, do Liverpol e o habitual titular de Tite, está convocado. No ataque, outro a retornar é Gabriel Jesus, do Manchester City, que também ficou de fora das primeiras rodadas por questões físicas - Matheus Cunha é quem tinha sido selecionado para o seu lugar, anteriormente. No meio, Athur (Juventus) volta à lista.

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As partidas serão disputadas no Morumbi e no Estádio Centenário - nesta ordem. Até aqui, o Brasil, líder, está com seis pontos em dois jogos, assim como a Argentina, que está uma posição atrás por conta do saldo de gols. 
  • Lista de Convocados 

  • Goleiros 
    Alisson - Liverpool 
    Ederson - Manchester City
    Weverton - Palmeiras

  • Laterais
    Danilo - Juventus
    Gabriel Menino - Palmeiras 
    Renan Lodi - Atlético de Madrid
    Alex Telles - Manchester United 

  • Zagueiros 
    Thiago Silva - Chelsea
    Marquinhos - Paris Saint-Germain
    Éder Militão - Real Madrid
    Rodrigo Caio - Flamengo

  • Meio-campistas
    Casemiro - Real Madrid
    Fabinho - Liverpool 
    Arthur - Juventus
    Douglas Luiz - Aston Villa
    Everton Ribeiro - Flamengo 
    Philippe Coutinho - Barcelona 

  • Atacantes
    Neymar - Paris Saint-Germain
    Everton - Benfica 
    Gabriel Jesus - Manchester City
    Vinícius Júnior - Real Madrid 
    Roberto Firmino - Liverpool
    Richarlison - Everton

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