Com Richarlison, Neymar e cia, Tite anuncia convocação da Seleção

Dando continuidade ao projeto Copa do Mundo de 2022, Tite convocou a Seleção Brasileira na manhã desta sexta-feira (23), na sede da CBF, para os jogos contra Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias. Os destaques ficam para o capixaba Richarlison, mais uma vez na lista, e para as duplas de Palmeiras e Flamengo, com as novas chamadas de Weverton, Gabriel Menino, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que estiveram nas primeiras rodadas, além do retorno de Vinícius Júnior, do Real Madrid.
Próximo de estar recuperado de lesão no no ombro esquerdo, Alisson, do Liverpol e o habitual titular de Tite, está convocado. No ataque, outro a retornar é Gabriel Jesus, do Manchester City, que também ficou de fora das primeiras rodadas por questões físicas - Matheus Cunha é quem tinha sido selecionado para o seu lugar, anteriormente. No meio, Athur (Juventus) volta à lista.
As partidas serão disputadas no Morumbi e no Estádio Centenário - nesta ordem. Até aqui, o Brasil, líder, está com seis pontos em dois jogos, assim como a Argentina, que está uma posição atrás por conta do saldo de gols.
- Lista de Convocados
- Goleiros
Alisson - Liverpool
Ederson - Manchester City
Weverton - Palmeiras
- Laterais
Danilo - Juventus
Gabriel Menino - Palmeiras
Renan Lodi - Atlético de Madrid
Alex Telles - Manchester United
- Zagueiros
Thiago Silva - Chelsea
Marquinhos - Paris Saint-Germain
Éder Militão - Real Madrid
Rodrigo Caio - Flamengo
- Meio-campistas
Casemiro - Real Madrid
Fabinho - Liverpool
Arthur - Juventus
Douglas Luiz - Aston Villa
Everton Ribeiro - Flamengo
Philippe Coutinho - Barcelona
- Atacantes
Neymar - Paris Saint-Germain
Everton - Benfica
Gabriel Jesus - Manchester City
Vinícius Júnior - Real Madrid
Roberto Firmino - Liverpool
Richarlison - Everton