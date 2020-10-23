Com Richarlison, Neymar e cia, Tite anuncia convocação da Seleção

Neymar e Richrlison marcaram na vitória do Brasil sobre o Peru em Lima Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Dando continuidade ao projeto Copa do Mundo de 2022, Tite convocou a Seleção Brasileira na manhã desta sexta-feira (23), na sede da CBF, para os jogos contra Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias. Os destaques ficam para o capixaba Richarlison, mais uma vez na lista, e para as duplas de Palmeiras e Flamengo, com as novas chamadas de Weverton, Gabriel Menino, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que estiveram nas primeiras rodadas, além do retorno de Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Próximo de estar recuperado de lesão no no ombro esquerdo, Alisson, do Liverpol e o habitual titular de Tite, está convocado. No ataque, outro a retornar é Gabriel Jesus, do Manchester City, que também ficou de fora das primeiras rodadas por questões físicas - Matheus Cunha é quem tinha sido selecionado para o seu lugar, anteriormente. No meio, Athur (Juventus) volta à lista.

As partidas serão disputadas no Morumbi e no Estádio Centenário - nesta ordem. Até aqui, o Brasil, líder, está com seis pontos em dois jogos, assim como a Argentina, que está uma posição atrás por conta do saldo de gols.