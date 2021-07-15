Com retornos, Grêmio vai com força máxima para encarar o Flu

Após a vitória contra a LDU na Copa Sul-Americana, o Grêmio deixa de lado o torneio continental e foca as atenções no Campeonato Brasileiro, onde aparece na lanterna da competição.
No fim de semana, o rival é o Fluminense no Maracanã e o técnico Luiz Felipe Scolari vai colocar força máxima.
Destaque para os retornos de Rafinha, Geromel e Victor Bobsin, que estavam fora do time por conta do desgaste muscular.
Confira a provável escalação do Tricolor: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Alisson, Jean Pyerre e Léo Pereira; Diego Souza.