Com retorno de Volpi, São Paulo treina no CT da Barra Funda

O São Paulo contou com o retorno do goleiro Tiago Volpi no treinamento realizado na manhã deste sábado, realizado no CT da Barra Funda.
> São Paulo conversa com argentinos: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
Se recuperando de uma lombalgia, ele ficou de fora dos dois últimos treinamentos. Neste período, Volpi realizou trabalhos internos no REFFIS e não foi a campo junto com os companheiros.
Sua ausência levantou dúvidas na torcida sobre sua permanência no Tricolor. No entanto, o próprio jogador tratou de desmentir uma possível saída e garantiu estar focado em seu contrato, que termina em 2023. Sem jogo neste final de semana, o São Paulo segue se preparando para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi. O Tricolor é o quarto colocado, com 58 pontos, seis a menos que o líder Internacional.