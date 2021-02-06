futebol

Com retorno de Volpi, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Goleiro ficou fora dos dois últimos treinamentos, levantando boatos de uma possível saída. Jogador tratou de desmentir e garantiu estar focado no seu contrato com o Tricolor...
LanceNet

06 fev 2021 às 12:49

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 12:49

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo contou com o retorno do goleiro Tiago Volpi no treinamento realizado na manhã deste sábado, realizado no CT da Barra Funda.
> São Paulo conversa com argentinos: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
Se recuperando de uma lombalgia, ele ficou de fora dos dois últimos treinamentos. Neste período, Volpi realizou trabalhos internos no REFFIS e não foi a campo junto com os companheiros.
Sua ausência levantou dúvidas na torcida sobre sua permanência no Tricolor. No entanto, o próprio jogador tratou de desmentir uma possível saída e garantiu estar focado em seu contrato, que termina em 2023. Sem jogo neste final de semana, o São Paulo segue se preparando para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi. O Tricolor é o quarto colocado, com 58 pontos, seis a menos que o líder Internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

