Com retorno de torcedores, Chelsea recebe Leeds pelo Campeonato Inglês

Crédito: Chelsea vem embalado após goleada na Liga dos Campeões (CRISTINA QUICLER / AFP

Mirando a liderança do Campeonato Inglês, o Chelsea recebe o Leeds neste sábado, às 17h (horário de Brasília). O duelo irá contar com o retorno da torcida dos Blues ao Stamford Bridge, o que anima o técnico Frank Lampard e dá outra atmosfera ao confronto. Pelo lado visitante, o time de Bielsa espera surpreender e seguir mostrando um futebol ofensivo e corajoso.

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O treinador da equipe da casa disse conhecer a rivalidade entre os dois clubes e quer que o time esteja atento com o poderio ofensivo do adversário, principalmente de Bamford, com quem já trabalhou quando ainda estava em formação nos Blues.

- O ataque do Leeds será um grande teste para a nossa defesa. É importante estarmos juntos do ataque até a zaga se quisermos não tomar gols. Ele (Bamford) tem uma grande finalização e deve ter orgulho de sua carreira.

Lampard também comentou sobre o retorno dos torcedores aos estádios após 272 dias sem público.

- Nós estávamos com saudades deles. Nós fazemos nosso trabalho e o amamos por uma razão, trabalhar na Premier League por causa dos fãs e das rivalidades e o que isso significa para as pessoas. Ter dois mil fãs de volta é um grande negócio.