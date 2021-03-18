Com retorno de Dembélé, França anuncia convocados para primeiras rodadas da Eliminatórias Europeias

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Campeã mundial em 2018, a França está definida para começar a caminhada em busca do terceiro título da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, o técnico Didier Deschamps anunciou a lista de convocados para as três primeiras rodadas das Eliminatórias Europeias, que terão início no fim do mês.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Ao todo, 26 nomes foram chamados por Deschamps e a grande novidade ficou por conta do retorno de Ousmane Dembélé, do Barcelona. Recuperado de lesões que atrapalharam seu rendimento na última temporada, o jogador de 23 anos tem sido titular com Ronald Koeman e entrou em campo 34 vezes.

- Ele (Dembélé) sofreu muitas lesões, mas há várias semanas joga uma série de jogos e recuperou as suas faculdades atléticas, sempre com a capacidade de criar diferenças. Ele marca gols e pode registrar mais. Ele recuperou o nível que é seu. O que ele é capaz de fazer, já fazia em 2018 quando foi campeão mundial. Sempre foi um jogador interessante que também pode ser utilizado em várias posições ofensivas - disse Deschamps sobre Dembélé, que não joga pela seleção francesa desde novembro de 2018.

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VEJA OS 26 JOGADORES CONVOCADOS​Goleiros: Alphonse Aréola (Fulham), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha);

Defensores: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid) e Kurt Zouma (Chelsea);

Meio-campistas: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus) e Moussa Sissoko (Tottenham);

Atacantes: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Anthony Martial (Manchester United) e Kylian Mbappé (PSG).